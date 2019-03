Si apre oggi il discusso Congresso Mondiale delle Famiglie

Calcio femminile - incrocio con la storia : oggi lo Stadium apre alle Women bianconere : Tutto esaurito e i biglietti saranno anche stati distribuiti gratuitamente ma qui si parla di un mondo non considerato fino a tre anni fa e bistrattato di continuo. Bisogna fare i conti con il punto ...

Un nuovo Iliad Store apre oggi a Torino in Piazza Castello : oggi è il giorno di apertura di un nuovo Iliad Store a Torino, più precisamente in Piazza Castello 99, una delle più importanti piazze della città. L'articolo Un nuovo Iliad Store apre oggi a Torino in Piazza Castello proviene da TuttoAndroid.

Ue-Lega araba : Juncker - oggi si apre nuova pagina storia comune : Sharm el Sheikh, 24 feb 20:07 - , Agenzia Nova, - L'Europa e il mondo arabo aprono oggi una nuova pagina della loro storia comune, in un mondo sempre più piccolo, volatile e complesso, in cui la necessità della cooperazione appare più chiaramente. Lo ha detto il presidente della Commissione europea, Jean Claude Juncker, nel suo ...

Serie B - Foggia-Benevento 1-1 : apre Coda - pareggia Kragl : FOGGIA - Allo Zaccheria, tra Foggia e Benevento , finisce in parità: 1-1 . Il primo tempo tempo si è chiuso sullo 0-0, ma con i nervi saltati al Foggia dopo l'espulsione di Gerbo . Nella ripresa ...

Alitalia - Mef al 15? Tria : 'Non sapremmo oggi il 15% di che cosa' : Roma, 15 feb., askanews, - Il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha smentito che la quota di ingresso del governo nella nuova Alitalia sia del 15%. 'Non sapremmo oggi il 15% di che cosa', ha detto Tria in una conferenza stampa a Malta ...

Governo gialloverde apre a Guaidò - ma su elezioni. Oggi Moavero in Senato : Il Governo italiano apre le porte, ma non le braccia, a Juan Guaido' e trova la quadra sulla crisi in Venezuela alla vigilia del discorso che Enzo Moavero terra' Oggi in Senato: bisogna "procedere - afferma una risoluzione Lega-M5S - nei tempi piu' rapidi, alla convocazione di nuove elezioni presidenziali che siano libere, credibili e in conformita' con l'ordinamento costituzionale". La risoluzione sara' presentata Oggi dopo l'informativa con ...

Sanremo - scaletta di oggi serata finale : apre Silvestri. Elisa e Ramazzotti superospiti : Pronti per la serata finale di ? , con Luis Fonsi , ed Elisa sono gli ospiti attesi questa sera. Ramazzotti torna all'Ariston a 35 anni dalla sua vittoria, nella categoria Nuove Proposte, con Terra ...