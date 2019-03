Serie tv Netflix cancellate | elenco aggiornato ad aprile 2019

termometropolitico

(Di venerdì 29 marzo 2019)tvadLevengono rinnovate edi continuo, è il destino della serialità televisiva. Che sia perché hanno terminato il loro ciclo naturale, perché hanno smesso di generare influssi di guadagno o perché non hanno avuto successo sin dall’inizio, la parola “fine” giunge per tutto; e a volte, anzi abbastanza spesso, può avvenire sotto forma di una cancellazione in tronco.Nel caso di, i motivi delle cancellazioni non sono sempre chiarissimi. Può capitare che alcunevenganononostante non stiano andando poi tanto male in termini di ascolti, e ciò provoca chiaramente un moto di sorpresa e delusione nei fan delle stesse.Andiamo dunque a dare un’occhiata a qualisono statedal colosso dello streaming mondiale, e invece quali prodotti, ...

NetflixIT : Ah, non ve l'avevamo detto? @umathurman sarà in #Chambers, una serie originale Netflix in arrivo il 26 aprile. - fmusolino : E giù il cappello per @marcomissiroli #Fedeltà diventerà una serie @NetflixIT @Einaudieditore @Stoleggendo… - NetflixIT : #ThePolitician, la prima serie Netflix di Ryan Murphy, arriva il 27 settembre. -