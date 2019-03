Serie D | giudice sportivo | fermato per una giornata Matteo Alluci risultati

Squalificati Serie C - le decisioni del Giudice Sportivo : Le decisioni del Giudice Sportivo dopo la gara di ieri tra Entella e Lucchese terminata col punteggio di 1-1. Il Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Roberto Calabassi, nella seduta del 27 Marzo 2019 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano: PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le ...

Squalificati Serie C - le decisioni del giudice sportivo : stangata per Curiale : Squalificati Serie C – Il giudice sportivo Not. Pasquale Marino, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Roberto Calabassi, nelle sedute del 25 e del 26 Marzo 2019 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano: € 3.500,00 MONOPOLI per indebita presenza negli spogliatoi al termine del primo tempo di persona non identificata, ma riconducibile alla società, che assumeva comportamento ...

Serie B - le decisioni del Giudice Sportivo : nessuno squalificato dopo la terza giornata di ritorno : Il Giudice Sportivo non ha squalificato alcun giocatore dopo la terza giornata di ritorno del campionato di Serie B Non ci sono giocatori squalificati dal Giudice Sportivo al termine delle sfide valide per la terza giornata di ritorno in Serie B. Il Lecce dovrà invece pagare una ammenda di 2.500.00 euro per avere alcuni suoi sostenitori “lanciato un bengala ed un fumogeno nel recinto di gioco” al 15esimo ed al 37esimo del ...

Serie D - giudice sportivo : fermati per una giornata Costantin Capotos e Glen Lala risultati : ... Muzzi, Savona,, Campagna, Bani, Ciappellano, Serbouti, Della Valle, Pautassi, Chieri,, Menabò, Gueye, Ignico, Pagliero, De Bonis, Borgaro Nobis,, Spadafora, Niang, Pro Dronero,, Bernabino, Scienza, ...

Giudice Sportivo Serie A : Toro decimato - out anche Pavoletti e Zielinski : Il Giudice Sportivo ne ferma otto. Tra questi anche il difensore e capitano della FiorentinaMartedì, tempo di bollettino da parte del Giudice Sportivo! Quello in questione, relativo alla 28^ giornata e che si applicherà dopo la sosta, vede squalificati otto calciatori.Procediamo con ordine.Calciatori Espulsi: Lyanco (Bologna), Ola Aina (Torino). Il centrocampista nigeriano si è beccato ben tre giornate di squalifica (e multa da 10000€) tra il ...

Squalificati Serie A - le decisioni del giudice sportivo : sanzione contro un settore dell’Inter - Torino stangato! : Squalificati Serie A – Il giudice sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.l.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 19 marzo 2019 ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: letta la relazione dei collaboratori della Procura federale nella quale, tra l’altro, si riferisce che i sostenitori della società Internazionale, assiepati nel settore ...

Squalificati Serie B - le decisioni del Giudice Sportivo : multa salata per il Lecce : Il Giudice Sportivo, avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 19 marzo 2019, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: Serie BKT Gare del 15-16-17 marzo 2019 – Decima giornata ritorno In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali ...

Squalificati Serie A - le decisioni del giudice sportivo : il provvedimento a Gasperini - in 8 saltano il prossimo match : Squalificati Serie A – Il giudice sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.l.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 12 marzo 2019 ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: CALCIATORI CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA Dl GARA ED AMMENDA Dl € I .500 00 FLORENZI Alessandro (Roma): doppia ammonizione per proteste nei confronti degli ...

Serie D - il giudice sportivo ferma l'allenatore della Sanremese Alessandro Lupo : ... Savona,, Campagna, Bani, Ciappellano, Serbouti, della Valle, Pautassi, Cirio, Chieri,, Menabò, Gueye, Ignico, Pagliero, De Bonis, Borgaro Nobis,, Spadafora, Niang, Pro Dronero,, Bernabino, Scienza, ...