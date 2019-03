Serie C Reggina | ridotta la penalizzazione | restituiti quattro punti

Video/ Reggina-Catania - 3-0 - : highlights e gol della partita - Serie C - 32giornata - : Video Reggina-Catania, risultato finale 3-0,: highlights e gol della partita di Serie C girone C. Trasferta da incubo per gli etnei.

Risultati Serie C - 32^giornata diretta live : vincono Catanzaro e Reggina - si giocano nove partite [FOTO] : 1/21 Ivan Benedetto/LaPresse ...

Reggina-Catania - sfida tra tifoSerie da Serie A : il Sud ancora grande protagonista : La Serie A e la Serie B si fermano per lasciare spazio alle Nazionali, non la Serie C, si avvicina infatti una giornata molto importante valida per la terza categoria italiana, in particolar modo grande interesse per la partita tra Reggina e Catania, il Sud sempre grande protagonista con sfide sempre caldissime. E quella tra calabresi e sicialiani è sempre molto attesa dalle due tifoSerie. Nelle ultime settimane sono stati due gli aspetti ...

Serie C - 30^ giornata - risultati e classifiche aggiornate : solo un pareggio per la Reggina - colpo del Catania : 1/12 Giovanni Pappalardo/LaPresse ...

Serie C Reggina-Rende 1-1. Viteritti replica in extremis a Bellomo : REGGIO CALABRIA - Pareggio all'ultimo respiro per il Rende , che con la rete di Viteritti al 94', acciuffa il pareggio al Granillo contro la Reggina che era passata a sua volta in vantaggio nel ...

DIRETTA REGGINA RENDE/ Streaming video Rai : all'andata vittoria biancorossa - Serie C - : Serie C, REGGINA RENDE: cronaca in DIRETTA del derby calabrese, per il girone C del campionato di Serie C. Segui la partita in DIRETTA Streaming video.

Serie C - penalizzazioni per Cuneo e Reggina : -8 e -6 in classifica : La Sezione Disciplinare del Tribunale Federale, presieduta da Cesare Mastrocola, ha deciso in merito alle inadempienze Covisoc di Cuneo e Reggina, infliggendo ai due club di Serie C e ai loro ...

Serie C - Reggina penalizzata di sei punti : REGGIO CALABRIA - Reggina penalizzata: il club amaranto si vede sottratti dal Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, 6 punti dei 37 che aveva conquistato, e si allontana dunque dalla zona ...

Serie C - penalizzate Cuneo e Reggina : superata quota -100 : Nuove penalizzazioni in Serie C. La Figc ha infatti ufficializzato nuove sanzioni nei confronti di Cuneo e Reggina. Nel dettaglio, il TFN ha comminato 8 punti di penalizzazione al Cuneo (in aggiunta a sette mesi di inibizione e 1.000,00 euro di ammenda a Oscar Becchio, amministratore unico e legale rappresentante del club) e 6 punti […] L'articolo Serie C, penalizzate Cuneo e Reggina: superata quota -100 è stato realizzato da Calcio e ...

Serie C - Juve Stabia sempre prima : 1-0 alla Reggina. Pareggia il Trapani - Catanzaro ok di misura : CASTELLAMMARE DI Stabia, NA, - La Juve Stabia si conferma al comando della classifica del girone C grazie alla vittoria per 1-0 sulla Reggina , firmata da una rete di Germoni nella ripresa. I campani, ...

Serie C Reggina-Potenza 0-0. Baclet sbaglia un rigore : REGGIO CALABRIA - Si chiude a reti inviolate il match del Granillo tra Reggina e Potenza . Nella prima frazione di gioco i padroni di casa allenati da Drago hanno sbagliato un calcio di rigore con ...

Risultati Serie C - solo un pareggio per la Reggina contro il Potenza : Baclet sbaglia un rigore [FOTO] : Risultati Serie C – Si sono concluse le gare valide per il turno infrasettimanale del campionato di Serie C, in particolar modo in campo il Gruppo C. Davanti ad un ottimo numero di spettatori in campo la Reggina del tecnico Massimo Drago, gli amaranto sono reduci dal successo in trasferta contro il Siracusa, di fronte un osso durissimo, il Potenza, partita che può essere considerata per la zona playoff. Inizio in difficoltà per i ...

Serie C - variazione delle partite 7^ giornata di ritorno : posticipata Reggina-Potenza : La Serie C ha comunicato la variazione di alcune partite valide per la 7^ giornata del girone di ritorno. GARA ALESSANDRIA – OLBIA DEL 13 FEBBRAIO 2019 (Gir. “A”) La Lega, vista la richiesta avanzata dalla società Olbia, in relazione ad esigenze organizzative, a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, ha disposto che la gara indicata in oggetto MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO 2019, Stadio “Giuseppe Moccagatta”, ...

Risultati Serie C diretta live : il Catanzaro vince il derby contro la Reggina [FOTO] : 1/67 Francesco Saya/LaPresse LaPresse ...