Serie C | Monza | Paolo Berlusconi è il nuovo presidente Cantamessa nel cda

Serie C - Coppa Italia : il Monza è la prima finalista : Monza - Il Monza è la prima finalista di Coppa Italia di Serie C. La squadra di Brocchi ha infatti avuto la meglio sul Vicenza nel doppio confronto, il cui ultimo atto si è disputato stasera: dopo il ...

Coppa Italia Serie C - il Monza vola in finale : la Viterbese vince il primo atto contro il Trapani : Coppa Italia Serie C – Si sono appena concluse due partite valide per la Coppa Italia di Serie C, si tratta di una competizione molto importante, la vincente infatti si qualificherà direttamente per la fase Nazionale dei Playoff. vola in finale il Monza, per la squadra del presidente Berlusconi basta il pareggio davanti al pubblico amico contro il Vicenza e stacca il pass dopo lo 0-1 dell’andata. Apre un autogol di Bonetto, al ...

Il primo campionato SRO E-Sport GT Series si terrà a Monza con Assetto Corsa Competizione : Il primo campionato ufficiale SRO E-Sport GT Series avrà inizio grazie alla partnership di Kunos Simulazioni, sviluppatore del videogioco ufficiale di Blancpain GT Series, e SRO.Questa collaborazione offrirà l'opportunità a 3 partecipanti di essere ammessi a una vera esperienza di gara con Lamborghini Squadra Corse. Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Digital Bros per tutti i dettagli:Leggi altro...

SRO E-Sport GT Series - parte da Monza il campionato GT virtuale con in palio un’esperienza con il team Lamborghini : Partirà il 13 ed il 14 Aprile da Monza la SRO E-Sport GT Series, il nuovo campionato virtuale ufficiale organizzato da SRO Motorsports Group in collaborazione con AK Informatica che affiancherà la Blancpain GT Series in alcune delle sue tappe, vedendo i sim racers (o piloti virtuali) sfidarsi su Assetto Corsa Competizione, il videogioco ufficiale della competizione automobilistica sviluppato dall’italiana Kunos Simulazioni. I migliori 3 ...

Assetto Corsa Competizione sfreccia a Monza con gli eSport GT Series : Il primo campionato ufficiale SRO E-Sport GT Series avrà inizio grazie alla partnership di Kunos Simulazioni, sviluppatore del videogioco ufficiale di Blancpain GT Series, e SRO e offrirà l’opportunità a 3 partecipanti di essere ammessi a una vera esperienza di gara con Lamborghini Squadra Corse! Una nuova era nel mondo degli eSport sta per iniziare grazie ad Assetto Corsa Competizione, il videogioco ufficiale di ...

Serie C - i risultati della 32giornata : pari Pordenone - sale il Monza. Stop Entella : Girone A La Virtus Entella resta in vetta nel Girone A di Serie C, anche se il pareggio 0-0 contro il Siena non permette ai liguri di allungare sul Piacenza, sempre secondo a -3 dopo il pari sul campo ...

Risultati Serie C - nel posticipo è 1-1 tra Pordenone e Monza : le classifiche aggiornate [FOTO] : 1/36 Foto LaPresse/Claudio Grassi ...

Risultati Serie C - diretta live : al via la ripresa tra Pordenone e Monza [FOTO] : 1/36 Foto LaPresse/Claudio Grassi ...

Volley femminile - Serie A1 - 24ma giornata : Monza scatta verso il quarto posto. Casalmaggiore : quanta fatica con il Club Italia : Era una giornata importante, quella odierna, nel massimo campionato femminile di Volley nella lotta per l’assegnazione del quarto posto e per la salvezza. giornata tutta a favore della Saugella Monza che sfrutta al meglio il turno casalingo contro la Lardini Filottrano e allunga proprio in quarta posizione su Busto Arsizio, fermata ieri sera sul campo di Novara. Non è stata una passeggiata per la squadra monzese contro un Filottrano che ...

Volley - SuperLega 2019 : Monza batte Siena e rafforza il settimo posto - i toscani retrocedono in Serie A2 : Monza ha sconfitto Siena per 3-1 (22-25; 25-23; 25-19; 25-20) nell’anticipo della 25^ giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. I brianzoli rafforzano il settimo posto in classifica e si sono portati a un solo punto in classifica da Verona mentre i toscani sono matematicamente retrocessi in Serie A2. L’Emma Villas era infatti obbligata a espugnare la Candy Arena per continuare a sperare in una ...

Volley femminile - Serie A1 : 23^ giornata - Monza e Busto Arsizio quarte a braccetto. Bergamo insegue i playoff : Nel pomeriggio si è completata la 23^ giornata della Serie A1 di Volley femminile. Monza e Busto Arsizio occupano il quarto posto a braccetto dopo i successi odierni. Le brianzole si sono imposte al tie-break sul campo di Brescia rimontando dallo 0-2: a fare la differenza i 12 muri di squadra, show assoluto della schiacciatrice Hanna Orthmann (29 punti, 51% in attacco) ma determinanti anche le 15 marcature di Serena Ortolani e le 5 stampatone di ...

Monza - Galliani : 'Serie B possibile solo attraverso i playoff' : Come vive questo calcio? : 'È uno dei settori maggiormente in crescita dell'economia globale, uno dei pochi settori non in crisi in Italia'. Più facile vincere la Coppa col Monza o il Milan : 'Mi ...

Pallavolo - Serie A1 femminile : Conegliano batte Scandicci - colpo per Monza a Cremona - risultati e classifica : Pallavolo, Serie A1 femminile, tutti i dettagli della giornata di campionato appena conclusa: risultati e classifica L’Imoco Volley Conegliano supera per 3-0 la Savino Del Bene Scandicci e consolida il primato della Samsung Volley Cup di Serie A1 femminile. Le pantere conquistano tre punti importanti, che allargano sensibilmente il divario con le inseguitrici a quattro giornate dal termine della Regular Season: la Igor Gorgonzola ...

Pallavolo - Serie A : Azimut Leo Shoes Modena – Vero Volley Monza 1-3 - Buchegger mattatore : L’Azimut Leo Shoes Modena perde 1-3 con un’ottima Vero Volley Monza. Esordio per Lusetti che diventa uno dei tre più giovani a giocare in A1 Un PalaPanini con oltre 4500 presenti accoglie la gara tra la Modena di Velasco e la Monza dell’ex Fabio Soli in una sfida dal grande fascino dentro e fuori dal campo. L’Azimut Leo Shoes Modena inizia la gara con Keemink in regia, Zaytsev è l’opposto, le bande Bednorz e Urnaut, al centro Holt e ...