Serie A | si infiamma la lotta per la Champions ed Europa League Su Sisal Matchpoint

(Di venerdì 29 marzo 2019) Torna il campionato, che siper laallaed. Proprio nella 29esima giornata si giocano sfide che mettono in palio punti pesanti per le contendenti all’, a cominciare da Sampdoria-Milan, con i blucerchiati tornati in corsa per un piazzamento ine i rossoneri che hanno perso derby e terzo posto contro l’Inter. Gli esperti dipronosticano una gara equilibrata: la squadra di Gattuso è favorita, a 2.40, per il successo della Sampdoria si sale a 3.20 mentre il pareggio è a 3.10. Più decisi gli scommettitori, il 51% ha scelto il Milan, il 20% i padroni di casa. In campo i due bomber rivelazione del campionato, Fabio Quagliarella, e Krzysztof Piatek. L’attaccante della Samp prosegue la sua stagione dei record e, dopo aver conquistato il primo posto nella classifica cannonieri staccando Ronaldo e proprio il polacco ...

