Serie A | le probabili formazioni della 29ª giornata

Probabili Formazioni Fiorentina vs Torino - Serie A 31-3-2019 e info : Serie A, 29a giornata, Probabili Formazioni ed info di Fiorentina vs Torino, 31-3-2019Due pareggi interni e due sconfitte esterne hanno fatto ripiombare nella mediocrità la Fiorentina, attualmente relegata in 10° posizione e a -8 dalla sesta piazza. Questa per i viola è praticamente l’ultima chance di tornare in corsa per una posizione decorosa in campionato. Il Torino ha invece ceduto il passo in casa con il Bologna dopo tre vittorie di ...

Probabili Formazioni Chievo Verona – Cagliari - Serie A 29/03/2019 : Probabili Formazioni Chievo Verona – Cagliari, Serie A 29/03/2019Chievo e Cagliari tornano in campo per un incontro valido per la Serie A. Clivensi con un piede in B, sardi alla ricerca di punti salvezza.Verona – Di Carlo recupera Andreolli e lo schiera con Barba centrali, mentre De Paoli e Jaroszynski saranno i terzini. Sorrentino in porta, Rigoni torna titolare a centrocampo, con Hetemaj e Kiyine. Giaccherini agirà alle spalle di ...

Probabili formazioni Serie A della 29giornata : ultime news dai campi : Incombe il finale di stagione, sia nel mondo reale che in quello fantacalcistico . Da questo momento sarà un'unica tirata senza ulteriori soste. A proposito: gli impegni delle varie Nazionali hanno ...

Serie A femminile - diretta Juventus-Fiorentina ore 15 : dove vederla in tv e probabili formazioni : ...femminile - La partita di calcio femminile tra Juventus e Fiorentina è in programma alle ore 15 all'Allianz Stadium di Torino e sarà visibile in diretta tv su Sky Sport 1 e Sky Sport Serie A. Inoltre,...

Probabili formazioni/ Milan Inter : Gattuso punta ancora su Lucas Paquetà - Serie A - : Probabili formazioni Milan Inter: le quote del derby e le scelte dei due allenatori per la partita valida per la 28giornata nel campionato di Serie A.

Probabili Formazioni Napoli – Udinese - Serie A 17/03/2019 : Probabili Formazioni Napoli – Udinese, Serie A 17/03/2019Napoli e Udinese cercheranno di mettere la freccia per raggiungere i propri obiettivi: Champions per i partenopei, salvezza per i friulani.Napoli – Ancelotti conferma Meret in porta e una difesa a 4 con Malcuit e Ghoulam sulle fasce, con Koulibaly e Maksimovic centrali. Centrocampo forzato con Zielinski e Callejon sulle fasce e Allan e Ruiz centrali. In attacco coppia Milik ...

Serie A - 28ª giornata : le probabili formazioni : TORINO - Dopo Cagliari-Fiorentina andata in scena ieri sera, prosegue oggi, con altri tre anticipi, la 28ª giornata di campionato. Apre le danze alle ore 15 il Sassuolo di De Zerbi , reduce dall'...

Probabili Formazioni Empoli vs Frosinone - Serie A 17-3-2019 e analisi : Serie A, 28a giornata, Probabili Formazioni ed analisi di Empoli vs Frosinone, 17-3-2019Al Castellani va in scena un incrocio importantissimo in ottica salvezza tra l’Empoli, quart’ultimo, e il Frosinone penultimo. Sono cinque i punti che dividono le due Formazioni (22 contro 17), è chiaro che una vittoria darebbe respiro ai toscani mentre permetterebbe ai ciociari di tornare in piena corsa per tentare di salvarsi. Gli azzurri, dopo il ko di ...

Probabili formazioni Spal Roma/ Diretta tv : Valoti fermo in tribuna - Serie A - : Probabili formazioni Spal Roma, Diretta tv: le ultime notizie su moduli e titolari alla vigilia della partita di Ferrara per la 28giornata di Serie A.

Probabili Formazioni Spal – Roma - Serie A 16/03/2019 : Probabili Formazioni Spal – Roma, Serie A 16/03/2019Spal e Roma si affrontano in uno degli anticipi del sabato: entrambe le squadre cercano il riscatto e punti per salvezza ed Europa.FERRARA – Semplici recupera Lazzari e lo rischia dal 1′. Viviano in porta, davanti a lui ci saranno Cionek, Felipe e Bonifazi. Centrocampo con Fares sull’altra fascia, mentre al centro occasione per Valdifiori con Kurtic e Missiroli. In ...