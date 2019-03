Serie A – Domani l’anticipo della 29ª giornata | dove e quando seguire Sampdoria-Milan

Risultati Serie C - 33^giornata : la diretta live a partire da domani : Risultati Serie C – La C scende in campo per il 32° turno. Nel gruppo A, in campo al sabato, il Siena ospita l’Arzachena e il Piacenza riceve l’Alessandria. Nel gruppo B, il Pordenone capolista ospita il Sudtirol. Nel gruppo C, trasferta a Bisceglie per la Juve Stabia, mentre il Trapani riceve la Viterbese. GRUPPO A Sabato ore 14,30 Juventus U23-Pistoiese Olbia-Lucchese Pro Patria-Arezzo Pro ...

Risultati Serie D - la diretta live a partire da domani : Serie D live – Si torna in campo per il campionato di Serie D, la competizione è entrata ormai nella fase decisiva, si decidono gli obiettivi di promozione e retrocessione. Nel gruppo D, il Modena ospita il Pavia; nel gruppo G, l’Avellino riceve l’Ostia Mare. Spettacolo nel Girone I, il Bari alla ricerca di punti per la promozione, in campo davanti al pubblico amico contro il Gela. Promette spettacolo anche la partita tra ...

Basket femminile - Serie A1 2019 : domani al via gli ottavi dei playoff scudetto. Geas e Vigarano favorite - poi dai quarti corsa parallela Schio-Venezia : Comincia domani, dal PalaZauli di Battipaglia e dalla Palestra Lazzeri di Empoli, il cammino che porta verso l’assegnazione dello scudetto numero 88 della storia della pallacanestro femminile italiana. Quest’anno le partecipanti ai playoff sono dieci, il che implica la presenza di due ottavi di finale per guadagnare l’accesso ai quarti. Andiamo a vederli nel dettaglio, precisando che si tratta di confronti su andata e ritorno, ...

Pallanuoto - Serie A1 2019 : domani incroci pericolosi per play-off e salvezza diretta : La 22ma giornata della Serie A1 di Pallanuoto presenta diversi incroci interessanti in ottica post season: il match che si preannuncia più incerto ed interessante è quello di Siracusa tra Ortigia e Posillipo, in palio c’è il quarto posto. Scontate invece nelle zone alte i successi delle prime tre della classe. Proprio le probabili sconfitte di Florentia, Lazio e Roma rilanciano le ambizioni del Quinto, che potrebbe riagganciare il treno ...

Risultati Serie C - 32^giornata : diretta live a partire da domani : Risultati Serie C – C’è la sosta per le nazionali, si fermano i campionati di Serie A e B, ma la C scende in campo per il 32° turno. Si parte come sempre da domani con il gruppo A spezzettato tra le 14.30 e le 20.30. Occhi puntati sul big match tra la capolista Virtus Entella ed il Siena, terza forza del torneo. Girone B e C in campo domenica. Il Pordenone va a Terni, la Triestina ospita la Sambenedettese. Match clou del girone ...

Risultati Serie D - diretta live a partire da domani : Serie D live – Nel gruppo B, il Como secondo sfida il Rezzato terzo; nel gruppo D, il Modena cerca il riscatto dopo la sconfitta di domenica scorsa; nel gruppo I, il Bari è atteso dalla trasferta di Palmi. Gruppo A Sabato ore 15 Arconatese-Unione Sanremo Domenica ore 14,30 Borgosesia-Chieri Bra-Borgaro Casale-Savona Inveruno-Dronero Lecco-Stresa Sportiva Ligorna-Lavagnese Ore 15 Folgore Caratese-Fezzanese Sestri Levante-Milano ...

TV - RAI1 : “Il nome della rosa” - domani il 3° appuntamento con la Serie : appuntamento lunedì 18 marzo con la terza puntata de “Il nome della rosa“, su RAI1 alle 21.25. La serie tratta dal libro di Umberto Eco e diretta da Giacomo Battiato, vede un cast d’eccezione tra cui spicca il nome di John Turturro nei panni del protagonista Guglielmo Da Baskerville. La ragazza occitana ritrovata nel bosco priva di sensi, viene curata da Anna. All’abbazia, intanto, il clima di tensione che si respira durante la ...

Risultati Serie C - diretta live a partire da domani : Risultati Serie C diretta live – Nel gruppo A, la capolista Entella va ad Alessandria, interessante scontro playoff tra Carrarese ed Arezzo. Nel gruppo B, Pordenone impegnato nel Monday night contro il Monza. Nel gruppo C continua il duello al vertice tra Juve Stabia e Trapani con i campani impegnati nella difficile trasferta di Catania, mentre i siciliani affrontano in trasferta la Virtus Francavilla. Gruppo A Alessandria-Entella ...

Serie C - 30^ giornata : da domani tutti i risultati live : risultati Serie C DIRETTA live – Si torna in campo per il campionato di Serie C, la stagione è entrata ormai nella fase decisiva. Il turno prende il via con il Gruppo A, match davanti al pubblico amico per l’Entella contro il Pontedera, trasferta invece per il Novara che dovrà vedersela con l’Arezzo, la Juventus 23 contro l’Albissola. Sempre più avvincente anche il Girone B, l’Albinoleffe alla ricerca di punti ...

Lotta - Ranking Series Ruse 2019 : Frank Chamizo terzo nei -74 kg - domani proverà ad imitarlo Francesca Indelicato : Tempo di finali per le prime categorie olimpiche della Lotta libera e della Lotta femminile, a Ruse, in Bulgaria, dove sono in corso le Ranking Series. Sale sul gradino più basso del podio Frank Chamizo, mentre domani proverà ad imitarlo Francesca Indelicato, unica azzurra ancora in gara nei ripescaggi. Nella Lotta libera centra la medaglia di bronzo nella categoria -74 kg Frank Chamizo, che ai ripescaggi ha battuto nettamente prima ...

Pallavolo – Serie A1 maschile : prova del nove per la Revivre Axopower - domani la sfida con Calzedonia Verona : Sarà una sfida ad alta quota tra due delle formazioni più in forma del girone di ritorno come quella milanese e veronese L’arena dei leoni è pronta: domani sera, alle ore 18.00 con diretta tv su Raisport, la Revivre Axopower Milano sarà impegnata nel ventiduesimo turno di campionato contro i padroni di casa della Calzedonia Verona. All’AGSM Forum sarà sfida ad alta quota tra due delle formazioni più in forma del girone di ritorno come ...

Suburra 2 la Serie : l'attesa è finita - da domani su Netflix la seconda stagione : l'attesa per Suburra 2 la serie è finita. Inizia infatti domani, 22 febbraio, la seconda stagione targata Netflix che ha avuto un grande successo in tutta Italia. Il cast sarà più o meno lo stesso. Torneranno Aureliano, Spadino e Lele ma ci saranno anche dei personaggi nuovi pronti a mettere scompiglio nella lotta alla conquista di Roma e del litorale. La serie, girata per lo più a Roma e dintorni e ispirata al romanzo omonimo di Giancarlo de ...

Serie A - Milan-Empoli domani in diretta tv su Sky alle 20 : 30 - assente Suso : Si aprirà domani venerdì 22 febbraio il 25° turno del campionato di Serie A 2018-19. Allo Stadio San Siro di Milano andrà infatti in scena la sfida tra Milan ed Empoli, calcio d'inizio previsto per le 20:30. Milan vs Empoli: la situazione delle due squadre La sfida di San Siro mette di fronte due formazioni con situazioni di classifica diametralmente opposte. Da un lato il Milan di Gattuso, ancorato al quarto posto ed in piena bagarre per la ...

Non mentire - da domani la miniSerie in tv su Canale 5 e in streaming su Mediaset Play : "Non mentire" è il nome di una miniserie in tre puntate che sarà trasmessa in tv da Canale 5, e in streaming online da Mediaset Play, a partire da domenica 17 febbraio, alle ore 21:20. La thriller fiction in questione è il remake italiano della serie tv britannica "Liar - L'amore bugiardo" e vede come protagonisti Alessandro Preziosi e Greta Scarano. Riguardo alla trama, un brillante chirurgo e un'insegnante liceale trascorrono una notte insieme ...