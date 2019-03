SerialBox | la nuova frontiera della letteratura

laragnatelanews

(Di venerdì 29 marzo 2019)Nell’era delle serie tv, di Netflix e dello streaming, lasembra adattarsi a questi nuovi mezzi di comunicazione per poter attirare sempre più lettori. Anche se l’utilizzo di Internet come mezzo prediletto da sempre più autori per pubblicare i propri articoli rappresenta una novità, la pubblicazione a puntate dei romanzi, che sembra riflettere il modello “Netflix” non lo è.I romanzi seriali affondano le loro origini nel XVII secolo. Essi diventano, però, estremamente popolari nel XIX secolo, grazie ad autori come Dickens che predilessero la pubblicazione a puntate come mezzo di pubblicazione dei propri romanzi. Lo sfrenato successo di The Pickwick Papers di Charles Dickens, pubblicato per la prima volta nel 1836, è ampiamente considerato aver stabilito la validità e il fascino del formato serializzato all’internoperiodica. Quali erano i ...

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.