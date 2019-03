Selvaggia Lucarelli “contro tutti” prima di Ballando | il commento al vetriolo su Barbara

Selvaggia Lucarelli : "Ballando con le stelle - le critiche e quei no alla tv" : Chi c'è sul "libro nero dei bannati" della Lucarelli? T ra le persone con cui non voglio avere a che fare c'è Barbara D'Urso e il mondo televisivo che rappresenta, sebbene desirerei moltissimo il suo ...

Corona in carcere - Selvaggia Lucarelli si toglie un sassolino dalla scarpa : «Mi ha querelato - ecco…» : Il ritorno in carcere di Fabrizio Corona non sembra aver sorpreso Selvaggia Lucarelli che in un post su Facebook si è tolta un sassolino dalle scarpe. Le sue critiche al comportamento dell’ex fotografo dei vip una volta tornato in libertà avevano portato una serie di scontri tra i due, culminati in una querela da parte di Corona contro la Lucarelli. Oggi i fatti sembrano aver dato ragione alla giornalista e opinionista. «Qualche mese fa ...

Corona in carcere - Selvaggia Lucarelli si toglie un sassolino dalla scarpa : «Mi ha querelato - ecco...» : Il ritorno in carcere di Fabrizio Corona non sembra aver sorpreso Selvaggia Lucarelli che in un post su Facebook si è tolta un sassolino dalle scarpe. Le sue critiche al comportamento...

Selvaggia Lucarelli querelata da Fabrizio Corona : L'ex-re dei paparazzi è riuscito a restare fuori dal carcere di San Vittore per 397 giorni di libertà. Ma in più occasioni, Fabrizio Corona avrebbe violato le prescrizioni previste dalla misura ...

Selvaggia Lucarelli commenta il ritorno in carcere di Fabrizio Corona : L'ex re dei paparazzi arrestato, la giornalista punta il dito contro le trasmissioni che lo hanno ospitato.

Selvaggia Lucarelli : il pensiero per Corona dopo il ritorno in carcere : Selvaggia Lucarelli: il pensiero per Fabrizio Corona dopo il ritorno in carcere. Non mancano però le frecciatine: “Le profezie di Chi” La cosa è alquanto risaputa: tra Selvaggia Lucarelli e Fabrizio Corona non corre buon sangue. L’ex re dei paparazzi e la giornalista si sono scontrati più volte in passato, sia mediaticamente, sia nelle aule […] L'articolo Selvaggia Lucarelli: il pensiero per Corona dopo il ritorno in ...

Selvaggia Lucarelli attacca Roberto Saviano : 'Salvini ha fatto bene a querelarti' : Nella lunga querelle che vede contrapporsi Roberto Saviano ed il Ministro dell'Interno Matteo Salvini si inserisce a sorpresa Selvaggia Lucarelli, la nota giornalista ed opinionista televisiva. Come molti sapranno nei giorni scorsi lo scrittore di origini napoletane è stato rinviato a giudizio a seguito di una querela per diffamazione presentata dal segretario della Lega. Gli contesta di averlo apostrofato più volte con i termini "buffone", ...

Selvaggia Lucarelli dice la sua sull’incontro Clerici-Isoardi : Tv Talk: Selvaggia Lucarelli esprime la sua opinione sull’incontro tra la Isoardi e la Clerici E’ appena finita una nuova puntata di Tv Talk. Tanti gli ospiti che sono stati invitati oggi dal conduttore Massimo Bernardini, tra i quali anche Selvaggia Lucarelli. Quest’ultima, in questa circostanza, ha espresso la sua opinione senza peli sulla lingua su diversi argomenti, tra i quali anche la violenza sulle donne. Ma non è finita ...

Selvaggia Lucarelli : "Volevano vendere un video in cui faccio sesso - ma non sono io" : In un'intervista concessa al quotidiano La Verità per commentare la vicenda Giulia Sarti, le cui foto scattate in alcuni momenti di intimità sono in circolazione, Selvaggia Lucarelli ha raccontato per la prima volta un episodio che la riguarda ("mi è tornato in mente in queste ore") :Un giorno, anni fa, mi arrivò una telefonata da Lele Mora: 'Guarda che c'è un tizio che ha un video in cui tu fai sesso e sta cercando di venderlo in giro. ...

Sciopero clima - il figlio di Selvaggia Lucarelli voleva manifestare. Il dialogo con la mamma finisce così : Oggi in tutto il mondo si è tenuto il Friday for Future, una manifestazione a favore del clima che ha coinvolto gli studenti sia in Italia che all’estero: anche negli Usa, in America Latina e in Australia. Decine di migliaia di ragazzi sono scesi in piazza da Milano a Torino, da Roma a Bari, da Bologna a Napoli. E la giornalista Selvaggia Lucarelli, sul suo profilo Facebook, ha dato la sua lettura della manifestazione e di come viene vista ...

Selvaggia Lucarelli : figlio - Instagram ed età. Chi è a Ballando con le stelle : Selvaggia Lucarelli: figlio, Instagram ed età. Chi è a Ballando con le stelle Chi è la giurata su Rai 1 Attrice, giornalista, opinionista per programmi televisivi e conduttrice radio, Selvaggia Lucarelli è tutte queste cose. Il noto personaggio, tanto amato quanto odiato dallo stesso pubblico, anche quest’anno è tra i giudici di Ballando con le stelle, il talent show condotto da Milly Carlucci. Selvaggia Lucarelli, chi è nello ...

Selvaggia Lucarelli : figlio - Instagram ed età. Chi è a Ballando con le stelle : Selvaggia Lucarelli: figlio, Instagram ed età. Chi è a Ballando con le stelle Attrice, giornalista, opinionista per programmi televisivi e conduttrice radio, Selvaggia Lucarelli è tutte queste cose. Il noto personaggio, tanto amato quanto odiato dallo stesso pubblico, anche quest’anno è tra i giudici di Ballando con le stelle, il talent show condotto da Milly Carlucci. Selvaggia Lucarelli, chi è nello spettacolo e nella vita ...

Tumori : LILT lancia la settimana nazionale per la prevenzione oncologica con il Ministro Giulia Grillo e la testimonial Selvaggia Lucarelli : Torna dal 16 al 24 marzo, per la sua diciottesima edizione, la settimana nazionale per la prevenzione oncologica della LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, campagna per diffondere la cultura della prevenzione come metodo di vita e sensibilizzare sull’importanza dei corretti stili di vita per poter prevenire il cancro. Con il patrocinio del Ministero della Salute, della Presidenza del Consiglio, nonché di ANCI, FNOMCeO e CONI e in ...

Gabriele Parpiglia VS Selvaggia Lucarelli/ Botta-risposta e lo sfogo : "Io - vittima…" : Gabriele Parpiglia si sfoga su Instagram sul destino lavorativo all'Isola dei Famosi 2019 ma prima... litiga con Selvaggia Lucarelli su Twitter!