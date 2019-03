Scuola | stipendi docenti e ATA ultime notizie | ‘Bisogna suonare la sveglia’

NoiPa - stipendi Scuola ultime notizie : da aprile scatta l’indennità di vacanza contrattuale : Mentre il personale scolastico continua ad attendere che si muovi qualcosa sul fronte del rinnovo di contratto del comparto istruzione, dal prossimo mese di aprile i lavoratori della scuola pubblica italiana vedranno in busta paga qualche euro in più. Tutto ciò è dovuto, infatti, all’indennità di vacanza contrattuale che, in ogni caso, inciderà in maniera irrisoria, tanto più che sarà calcolata solamente sulle voci stipendiali e non sulla ...

Stipendi PA - come si son persi 800 euro in 10 anni nella Scuola : tabella : Secondo il Conto annuale della Ragioneria dello Stato, il personale della scuola pubblica ha perso 800 euro in 10 anni, dagli Stipendi. come riporta ‘Il Fatto Quotidiano’, nell’anno più recente preso in considerazione, ovvero il 2017, le retribuzioni erano pari a 28.440 euro. Non solo risultavano le retribuzioni più basse tra tutti i comparti pubblici, ma erano inferiori al 2008, quando toccavano i 29.280. Stipendi docenti: perché ...

Stipendio Scuola - -820 euro dal 2008 : 19.50 Nel 2017, le retribuzioni del personale della scuola erano in media di 28.440 euro, con una perdita di oltre 800 euro rispetto al 2008. Si tratta della retribuzione media più bassa tra tutti i comparti pubblici,secondo la Ragioneria dello Stato.Risente del blocco dei contratti e dell'ingresso di personale giovane con stipendi più bassi. Rispetto allo scorso anno, si registra comunque un incremento di circa 170euro.

Stipendi statali - Ragioneria dello Stato : “Nella Scuola persi 800 euro in 10 anni. Regioni statuto speciale - boom dei costi” : Ottocento euro in dieci anni. Sono quelli persi dal personale della scuola pubblica, secondo il Conto annuale della Ragioneria dello Stato. Nel 2017 le retribuzioni erano in media pari a 28.440 euro, la più bassa tra tutti i comparti pubblici, quando nel 2008 toccavano quota 29.280. Il dato risente del blocco dei contratti e dell’entrata nel settore di personale più giovane con Stipendi più bassi. Rispetto all’anno precedente si è registrato ...

Scuola - concorsi precari e stipendi docenti ultime notizie : le parole del ministro Bussetti : Nuovo intervento televisivo per il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, che ieri è stato ospite di Rai 3, nella trasmissione ‘FuoriTG TG 3’. Il numero uno del dicastero di Viale Trastevere ha risposto ad alcune domande riguardanti le più importanti questioni scolastiche. concorsi Scuola, Bussetti: ‘Anche per la terza fascia stiamo studiando soluzioni’ In merito ai concorsi, Bussetti ha dichiarato: ...

Scuola - aumento stipendi docenti ultime notizie : ‘Gli insegnanti non si fanno prendere in giro’ : Le recenti dichiarazioni del neo segretario del Partito Democratico, Nicola Zingaretti, a proposito della Scuola hanno fatto discutere non poco: si è tornati a promettere l’aumento dei salari a favore degli insegnanti, un argomento particolarmente ‘usato’ durante le campagne elettorali ma che poi si è tramutato puntualmente in una ‘bolla di sapone’. stipendi docenti, Zingaretti attaccato da Rossano Sasso ...

Scuola - in arrivo da aprile mini aumento agli stipendi : Cresce l'attenzione sulla flat tax la "tassa piatta" che riguarderebbe circa 16,4 milioni di famiglie con un vantaggio medio familiare di circa 3.600 euro. Due le aliquote: il 15% fino a 80 mila euro ...

Scuola - aumento stipendi per i maestri : Zingaretti e il nuovo PD rinnegano Renzi : Laddove aveva clamorosamente fallito Matteo Renzi, ci riprova Nicola Zingaretti. Il nuovo segretario del Partito Democratico, infatti, ha indicato la Scuola, insieme alla sanità, come una delle emergenze da affrontare subito. ‘aumento salari per i maestri’, il PD vuole fare pace con la Scuola Sono, infatti, due le leggi da proporre subito: la “quota 10”, così come l’ha ribattezzata Zingaretti, ovvero investire ‘Almeno 10 ...

Scuola - M5S replica a Bussetti e tuona su aggiornamento Gae - classi pollaio e stipendi docenti : Le dichiarazioni del ministro Bussetti sulle scuole del Sud ha infiammato l’ultimo weekend e le polemiche continuano sui social. A questo proposito, l’onorevole del Movimento 5 Stelle, Silvia Chimienti, ha espresso tutto il proprio dispiacere per il modo ‘grave e odioso’ con cui il ministro ha risposto alla domanda ‘Cosa serve alla Scuola del Sud’. Chimienti: ‘aggiornamento Gae non ...

Stipendi 2019 - quanto guadagna davvero un docente della Scuola al netto? : quanto guadagna un docente della scuola al netto? La domanda nasce spontanea, perché esiste una gran differenza tra gli importi al lordo, e quelli al netto. Con l’ultimo rinnovo del CCNL, gli importi sono cambiati per via degli aumenti Stipendiali. Le tabelle che hanno circolato, continuano ad indicare lo Stipendio spettante al lordo delle imposte e delle trattenute. Ma quanto guadagnano davvero gli insegnanti della scuola? Qualche tempo ...

Aumento stipendio Scuola 2019 : importo confermato da Bussetti : Aumento stipendio scuola 2019: importo confermato da Bussetti importo Aumento stipendio docenti, parla il ministro Sono tantissime le novità attese nel mondo della scuola. Per esempio in molti si chiedono se e quando ci sarà il prossimo concorso per docenti. Alla stessa maniera gli stessi insegnanti e tutto il personale del mondo della scuola attende da tempo il rinnovo del contratto. Nel frattempo giunge una, parziale, buona notizia. Infatti ...

Aumento stipendio Scuola 2019 : importo confermato da Bussetti : Aumento stipendio scuola 2019: importo confermato da Bussetti importo Aumento stipendio docenti, parla il ministro Sono tantissime le novità attese nel mondo della scuola. Per esempio in molti si chiedono se e quando ci sarà il prossimo concorso per docenti. Alla stessa maniera gli stessi insegnanti e tutto il personale del mondo della scuola attende da tempo il rinnovo del contratto. Nel frattempo giunge una, parziale, buona notizia. Infatti ...

Scuola : Serafini (Snals) pessimista per stipendi bassi - stabilizzazione precari - quota 100 : Elvira Serafini, segretaria generale del sindacato Snals, si dice assolutamente pessimista sulla situazione dei lavoratori della Scuola. Molti sono i nodi da sciogliere sulla condizione lavorativa dei docenti italiani. Quest'ultimi hanno gli stipendi più bassi d'Europa, secondo una ricerca svolta dall'Ocse ("education at glance") del 2017. Gli insegnanti italiani hanno una media retributiva annua, rispetto ai propri colleghi dell'Unione europea, ...

Stipendi Scuola e rinnovo contratto docenti e ATA 2019/21 ultime notizie : ecco gli ultimi dati Ocse : Cresce l’attesa per la ripresa della trattativa riguardante il rinnovo del contratto scuola valido per il triennio 2019/2021. Il precedente rinnovo e la parziale indennità di vacanza contrattuale hanno consentito un misero recupero Stipendiale che non supera il cinque per cento, misero soprattutto se consideriamo che il costo della vita è aumentato del 14 cento. Il vicepremier Luigi Di Maio ha dichiarato la sua intenzione di aumentare ...