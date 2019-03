“Scoreggia nella mia stanza sei volte al giorno” dipendente accusa di bullismo il suo capo (Di venerdì 29 marzo 2019) L'uomo ha accusato il suo superiore di essersi reso protagonista di episodi di denigrazione nei suoi confronti presentandosi anche cinque o sei volte al giorno davanti alla sua scrivania senza alcun motivo valido se non quello di dare sfogo alla sua flatulenza.



