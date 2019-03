Sausage Party | un soft porno dissacrante e cinico… al supermercato

tvzap.kataweb

(Di venerdì 29 marzo 2019) È la vigilia dell’Independence Day e fra gli scaffali di unamericano c’è agitazione: il 4 luglio è alle porte e le persone si appresta ad acquistare tutto il necessario per festeggiarlo alla grande, totalmente ignara dell’euforia che regna tra gli alimenti che non vedono l’ora di essere acquistati per finire nel Grande Oltre, un luogo bellissimo dove la leggenda vuole che i prodotti finiscano dopo esser stati acquistati dagli umani. Fra questi anche il salsicciotto Frank e la sua innamorata, la “panina” Brenda che non vedono l’ora l’uno di “entrare” nell’altra.GUARDA SUBITO SU AMAZON PRIME VIDEO– Vita segreta di una salsiccia, trailer– Vita segreta di una salsiccia, la storia La vita degli alimenti sugli scaffali delprocede serena, in attesa di essere ...

