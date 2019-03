Sardegna | bimbo muore travolto dal trattore nelle campagne di Siniscola

Blastingnews

(Di venerdì 29 marzo 2019) Agganciato dalla fresa dele trascinato per alcuni metri dal mezzo agricolo guidato dal nonno in un terrenodi Capo Comino, a pochi chilometri da. Una tragica fatalità ieri sera ha portato via unche avrebbe dovuto compiere tre anni il prossimo 29 aprile. Il piccolo Silvano Carta probabilmente non si è accorto di nulla: il suo corpicino infatti è stato straziato dalle lame della fresa e ilsarebbe praticamente morto sul colpo. Ad accorgersi quasi immediatamente dell’assurda tragedia è stato il nonno, Tore Marteddu, 58 anni, di, che stava guidando ilnel terreno di famiglia. Stando ad una prima ricostruzione effettuata dagli inquirenti, l’uomo non avrebbe né visto né sentito arrivare ildietro al mezzo che lui stava guidando nell’oliveto a due passi dalla casa di famiglia. Il nipotino infatti – per motivi che sono ...

