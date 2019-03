Sara Affi Fella riapre il vecchio profilo Instagram | ‘Nelle sere brutte ho dormito con i

Uomini e Donne news - Sara Affi Fella : confessione su peso e fidanzato : Sara Affi Fella dopo Uomini e Donne: le confessioni dell’ex tronista Sara Affi Fella è riuscita a reagire alla difficile situazione che si è venuta a creare dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne. Non è stato facile, per lei, riprendere tra le mani le redini della sua vita. Ha per esempio avuto una […] L'articolo Uomini e Donne news, Sara Affi Fella: confessione su peso e fidanzato proviene da Gossip e Tv.

Sara Affi Fella : “Mesi fa mi sono fatta seguire da un esperto - dormivo con i miei genitori” : Sara Affi Fella ricorda i mesi più difficili vissuti dopo lo scandalo che l’ha travolta in seguito alla fine del suo trono a Uomini e Donne. L’ex tronista ammette di essersi fatta seguire da un esperto per superare quella fase complessa. Ad aiutarla sarebbero stati soprattutto i suoi genitori: “dormivo nel loro letto”.Continua a leggere

U&D - la Mennoia sbotta su IG e alcuni follower pensano sia contro Sara Affi : Raffaella Mennoia in queste ore ha avuto un duro sfogo contro qualcuno che potrebbe tornare di nuovo a Uomini e Donne o comunque far parte del "giro" del noto programma di Canale 5. Nonostante la donna non abbia detto a chi fosse indirizzato il suo sfogo, alcuni follower hanno ipotizzato che sia contro Sara Affi Fella. La Mennoia, dopo Maria De Filippi, è una delle persone più conosciute all'interno del dating di Canale 5: la donna da anni ...

U&D - Raffaella Mennoia avrebbe attaccato Sara Affi Fella : 'Certa gente dovrebbe sparire' : Lo sfogo che Raffaella Mennoia ha avuto su Instagram poche ore fa, ha catturato l'attenzione degli appassionati di gossip per un motivo per ben preciso: secondo tanti, infatti, le parole della redattrice di Uomini e Donne sarebbero riferite ad un'ex protagonista della trasmissione che in passato ha preso in giro tutti con il suo comportamento. Stiamo parlando di Sara Affi Fella che, soltanto alcuni giorni fa, è tornata attiva sui social network ...

Sara Affi Fella - l'accusa di Deianira : 'Come mai dici tutte queste bugie?' : Sara Affi Fella è tornata ad essere attiva sui social e proprio in queste ore ha scelto di riattivare nuovamente il suo vecchio profilo Instagram, che aveva deciso di disattivare quando venne fuori lo scandalo a Uomini e donne. Un ritorno che non è passato inosservato e che ha suscitato subito un vespaio di polemiche, tra cui quelle di Deianira, l'ex protagonista dell'Isola dei famosi, la quale su Instagram ha puntato il dito contro l'ex ...

Uomini e Donne : Sara Affi Fella si pente - apre il vecchio profilo Ig ma i followers calano : Dopo tanti mesi di silenzio, Sara Affi Fella ha deciso di riaprire il profilo Instagram, che aveva "congelato" dopo lo scandalo che l'ha travolta lo scorso autunno, pubblicando alcuni video nei quali si scusa nuovamente per come si è comportata quando era a Uomini e Donne. La ragazza si è riappropriata della sua vita virtuale. Nonostante sia passato tanto tempo dalla diffusione delle bugie che l'ex tronista ha raccontato, le persone che la ...

Sara Affi Fella - parla un ex corteggiatore di Uomini e Donne : “Continui a prendere in giro tutti” : Sara Affi Fella non convince, parla un ex corteggiatore di Uomini e Donne: pesanti accuse piovono su di lei Sara Affi Fella, dopo aver chiesto nuovamente scusa al pubblico di Uomini e Donne e a tutte le persone che nel programma si sono sentite prese in giro da lei, ha riattivato il suo vecchio profilo […] L'articolo Sara Affi Fella, parla un ex corteggiatore di Uomini e Donne: “Continui a prendere in giro tutti” proviene da ...

Sara Affi Fella chiede (di nuovo) scusa e presenta il fidanzato : Protagonista di quello che è stato definito il "Sara Affi Fella gate", la ex tronista di Uomini e Donne è tornata a chiedere scusa a tutti i follower attraverso il suo profilo Instagram ufficiale.La giovane campana, che ha ammesso di aver avuto una relazione con l"ex fidanzato Nicola Panico durante la partecipazione a Uomini e Donne, aveva aperto un nuovo profilo social dopo lo scandalo che l"aveva vista coinvolta. A distanza di mesi da quanto ...

Sara Affi Fella presenta il nuovo fidanzato e chiede ancora scusa per lo scandalo : Sara Affi Fella torna ad essere presente e attiva sul fronte social e in queste ore ha voluto riattivare il suo vecchio account su Instagram, quello che aveva chiuso poco dopo che venne fuori il clamoroso scandalo a Uomini e donne. Un ritorno che è stato accompagnato anche dalla presentazione ufficiale del nuovo fidanzato con il quale Sara ha scelto di voltare definitivamente pagina e di voler andare avanti definitivamente, lasciandosi alle ...

Sara Affi Fella - il gesto social : le scuse e la prima foto con il fidanzato : Sara Affi Fella, recupera il profilo ufficiale di Instagram: il nuovo messaggio di scuse e la foto con il fidanzato Sara Affi Fella fa un gesto social molto importante, in realtà non solo uno. L’ex tronista di Uomini e Donne recupera il suo vecchio profilo Instagram ufficiale. Ricordiamo che aveva lasciato quell’account dopo il caos […] L'articolo Sara Affi Fella, il gesto social: le scuse e la prima foto con il fidanzato ...

Giulia De Lellis risponde ad un commento contro Damante - Sara Affi Fella approva : Ultimamente si parla spesso di Giulia De Lellis a causa del suo possibile ritorno con Andrea Damante. Più volte "Chi" ne ha parlato, ma adesso è un altro il motivo per il quale l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne è finita al centro del gossip. Una sua risposta ad una fan fa pensare che lei non sia fidanzata con Damante. Una fan contro Damante: 'Se la spassa con le modelle', De Lellis risponde A far scatenare il piccolo putiferio è stata la ...

Sara Affi Fella riapre il suo vecchio profilo Instagram e parla del nuovo fidanzato : Sara Affi Fella torna ad essere pienamente attiva sul fronte social. L'ex tronista di Uomini e donne, protagonista dello scandalo che qualche mese fa ha suscitato un vespaio di polemiche nello studio della trasmissione di Maria De Filippi, aveva disattivato il suo account Instagram ufficiale dopo che i followers avevano cominciato ad abbandonarla, delusi dal fatto di aver scoperto che in realtà l'ex tronista fosse interessata soltanto alla ...

Uomini e Donne - Sara Affi Fella ha un vizietto : 'Chi è il mio nuovo fidanzato'. Dopo lo scandalo - proprio lui : Si torna a parlare di Sara Affi Fella . L'ex tronista di Uomini e Donne , Dopo essere finita nell'occhio del ciclone per aver nascosto di essere fidanzata con Nicola Panico pur avendo scelto Luigi ...

Uomini e Donne - Sara Affi Fella ha un vizietto : "Chi è il mio nuovo fidanzato". Dopo lo scandalo - proprio lui : Si torna a parlare di Sara Affi Fella. L’ex tronista di Uomini e Donne, Dopo essere finita nell’occhio del ciclone per aver nascosto di essere fidanzata con Nicola Panico pur avendo scelto Luigi Mastroianni, ha ripreso ad aggiornare i fan sulla sua vita sentimentale. Rispondendo ad alcune domande su