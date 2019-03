Sanremo Giovani World Tour | i giovani talenti italiani nel mondo

ilfogliettone

(Di venerdì 29 marzo 2019) Si è concluso a inizio febbraio, ma il Festival della Canzone italiana continua a far parlare di sé., promosso e organizzato dal Ministero degli Esteri e dalla Rai per sostenere l'industria creativa e promuovere iemergenti della musica italiana, è stato infatti presentato alla Farnesina. Lanee toccherà sette città e cinque continenti, partirà il 31 marzo e porterà sul palco i finalisti di2018. Da Einar ai La Rua, passando per Federica Abbate (indisponibile per le prime tappe causa malattia), Nyvinne e i Deschema. Compatibilmente con la sua fitta agenda, ci sarà, ovviamente, anche il vincitore della 69esima edizione del Festival, Mahmood: l'autore della hit 'Soldi' sarà presente nella data inaugurale a Tunisi e in quella conclusiva a Bruxelles. Tokyo, Sidney, Buenos Aires, Toronto e Barcellona le altre città interessate dal ...

ItalyMFA : Oggi in #Farnesina la conferenza stampa di lancio di #sanremogiovaniworldtour. Ministero degli Esteri e #Rai insiem… - Raiofficialnews : #SanremoWorldTour, il mondo come palcoscenico: sette città e cinque continenti per gli artisti di #SanremoGiovani… - laruaband : In partenza per il “Sanremo Giovani World Tour”! Questa sera anteprima del live all’#OfficinaPasolini alle 21. Poi… -