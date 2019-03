San Siro | Salvini | “Ci vuole uno stadio nuovo”

Agnelli : “San Siro? Giusto demolirlo - serve modernità” : Andrea Agnelli, intervenuto ai microfoni di “JTV” ha colto l’occasione per esprimere il suo punto di vista su San Siro e sull’idea di demolizione dell’impianto per far spazio ad un nuovo stadio più moderno. Il presidente bianconero sembrerebbe esser totalmente d’accordo su questa possibilità. Leggi anche: Infortunio Ronaldo, CR7 vola a Barcellona: i nuovi tempi […] More

Inter - Tronchetti Provera : 'Demolire San Siro sarebbe un delitto. Icardi? Un campione' : Tronchetti Provera si dice "curioso" e "felice" per l'occasione che avrà Mick Schumacher di provare una Ferrari, ricorda il sette volte campione del mondo come un esempio: "Schumacher è il simbolo ...

Agnelli : "Giusto demolire San Siro - ma Inter e Milan dovrebbero avere due stadi diversi" : Se torna con l'Ajax? Lui è il migliore al mondo e averlo in campo è qualcosa in più, un infortunio muscolare seppur lieve è da curare attentamente e vanno tutelati i due mesi e mezzo restanti e non ...

Milan - Scaroni 'Pronti a lasciare San Siro - con l Inter siamo alleati' : MilanO - La questione San Siro, approfittando della sosta per le nazionali, ha concentrato l'attenzione di tutti i media negli ultimi giorni. Al centro della vicenda c'è la necessità di Milan e Inter ...

Tronchetti - un delitto demolire San Siro : ANSA, - MILANO, 29 MAR - demolire San Siro sarebbe "un delitto". E' la decisa opinione di Marco Tronchetti Provera sul possibile abbattimento dello storico impianto milanese. "E' uno stadio ...

Inter - Tronchetti Provera : "Il club resti a San Siro. Sarebbe un delitto abbatterlo" : Marco Tronchetti Provera non ha dubbi: demolire San Siro Sarebbe "un delitto". È questa l' opinione del vice-presidente esecutivo di Pirelli sul possibile abbattimento dello storico impianto milanese. ...

Lega A - De Siervo : "Serve legge sugli stadi. San Siro? Va rafforzato" : Luigi De Siervo, ad della Lega A "Il calcio non è dei presidenti ma dei tifosi come lo stadio di San Siro non è solo dei tifosi di Inter e Milan però resta il più importante stadio italiano. Le ...

San Siro - Matteo Salvini sta col Milan : “serve un nuovo stadio” : Matteo Salvini ha detto la sua in merito al nuovo stadio del Milan che potrebbe anche non essere a San Siro come rivelato dal presidente Scaroni “Aspetto uno stadio nuovo, ci vuole“, così il ministro dell’Interno Matteo Salvini replica a chi gli chiede se Milano necessità di un nuovo stadio. “A me interessa avere uno stadio bello, sicuro, nuovo, in una zona che viva sette giorni su sette. Poi da Milanese e da ...

San Siro - Scaroni : «Se lo stadio non si potrà cambiare il Milan andrà via» : Il dibattito sul possibile nuovo stadio di Inter e Milan prosegue. Stavolta interviene il presidente rossonero Paolo Scaroni che intervenendo durante l'evento «Il Foglio a San Siro» spiega: «Non ...

Agnelli e la mentalità imprenditoriale : “San Siro è storico - ma io lo abbatterei” : Si fa un gran parlare dell’abbattimento dello stadio Meazza in San Siro, senza però fare una valutazione imprenditoriale a tutto tondo San Siro è un pezzo della storia italiana ma fa sentire la sua età, se dovessi scegliere io vorrei uno stadio moderno e completamente nuovo”. E’ il consiglio del presidente della Juventus, Andrea Agnelli, a Inter e Milan per quanto riguardo il futuro dello stadio ‘Meazza’. ...

Stadio Milano - Scaroni : “Non escludo la possibilità di andar via da San Siro” : Il presidente del Milan Paolo Scaroni, intervenuto durante l’evento ”Il Foglio a San Siro”, ha parlato anche del tema Stadio: “Non escludo di andare via da San Siro, l’esigenza di fare una cosa ben fatta è assoluta. Se la disputa ideologica su San Siro portasse alla conclusione che non possiamo toccare nulla su questo impianto, noi ce ne andiamo. Serve fare un percorso come quelli che hanno seguito le big ...

Scaroni : 'Non escludo che ce ne andremo da San Siro' : 'La disputa ideologica non ci porta da nessuna parte. Bisogna capire cosa ragionevolmente si puo' fare. Non escludo nemmeno che ce ne andremo da San Siro, perche' la nostra esigenza di fare una cosa ...

Milan - Scaroni : "Lasciare San Siro? Ci lavoriamo da sei mesi..." : 'Non escludo di lasciare San Siro, Inter e Milan sono alleate nel nuovo progetto. Sono 6 mesi che lavoriamo a questa idea. Vorremmo rivincere la Champions nel nuovo stadio'. Paolo Scaroni, presidente ...