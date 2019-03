San Giovanni si veste di Medioevo Al via la due giorni dedicata a Gioacchino

Basket femminile - Playoff Serie A1 2019 : Empoli e Sesto San Giovanni vincono gara-1 del primo turno : Sono iniziati i Playoff della Serie A1 di Basket femminile. Nei match d’andata vincono Empoli e Sesto San Giovanni: le toscane hanno sconfitto di misura (70-69) Vigarano ed entrambe le squadre si giocheranno il passaggio del turno nel match di ritorno, mentre le lombarde sembrano aver messo un’ipoteca sulla qualificazione dopo la vittoria per 74-60 in casa di Battipaglia. Match avvincente tra Empoli e Vigarano e la differenza di un ...

Diffamazione verso l'ex tronista Giovanni ConverSano - annullata la condanna per Lele Mora : La Cassazione hanno annullato senza rinvio anche la condanna nei confronti del regista Claudio Di Napoli e dell'attore Ciro Petrone.

Un giallo al Teatro Caboto in San Giovanni Bosco a Milano : Non mancano gli spettacoli teatrali per bambini dai 4 ai 10 anni. Dal 22 al 28 aprile, escluso venerdì 26, alle ore 16 la Compagnia Stabile "Miclo" porterà in scena Cenerentola, con la regia di ...

A San Giovanni La Punta i Pattinatori Trapanesi al Campionato Regionale Corsa su Pista : Indetto dal Comitato Regionale F.I.S.R., Federazione Italiana Sport Rotellistici, Sicilia, la A.S.D. Castorina organizza la manifestazione sportiva, tanto attesa da tutti gli Atleti Siciliani, grandi ...

Napoli : San Giovanni Bosco senza pace - bucate ruote auto dei dipendenti : Ignoti hanno bucato le ruote delle auto di alcuni dipendenti dell'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli. Lo rende noto la struttura commissariale da cui arriva la ferma condanna e vicinanza ai ...

Atletica : in Piemonte sale sul podio il moliSano Giovanni Grano : Alla Mezza del Marchesanto l'atleta conquista uno storico terzo posto alle spalle di Sammy e Philomon ISERNIA. L'Atletica molisana esulta per il Terzo gradino del podio conquistato da Giovanni Grano ...

Basket femminile - 22ma giornata Serie A1 2019 : Venezia travolge Empoli - Schio fatica ma supera Sesto San Giovanni. Lucca ipoteca il sesto posto : Tutto secondo le attese nella 22ma giornata della Serie A1 2018-2019 di Basket femminile: Venezia supera agevolmente Empoli e si trova ad un solo successo dalla certezza della prima posizione, Schio invece tiene aperta qualche speranza di sorpasso vincendo a fatica contro sesto San Giovanni. Ragusa continua la propria striscia di successi travolgendo Battipaglia, mentre San Martino di Lupari aggancia Broni al quarto posto. Serata positiva anche ...

Basket femminile - 22a giornata Serie A1 2019 : Venezia travolge Empoli - Schio fatica ma supera Sesto San Giovanni. Lucca ipoteca il sesto posto : Tutto secondo le attese nella 22a giornata della Serie A1 2018-2019 di Basket femminile, penultimo turno prima del termine della stagione regolare. Venezia ha superato agevolmente Empoli e si trova ad un solo successo dalla certezza della prima posizione, Schio invece ha tenuto aperta qualche speranza di sorpasso vincendo a fatica contro sesto San Giovanni. Ragusa ha continuato la propria striscia di successi travolgendo Battipaglia, mentre San ...

Cucine a motore - il Food Truck Festival a San Giovanni Lupatoto : ...00 alle 00:00 musica - dalle 18:00 alle 00:00 spettacoli - dalle 18.00 alle 23.00 Sabato Cucine a motore - dalle 11:00 alle 00:00 musica - dalle 18:00 alle 00:00 spettacoli - dalle 18.00 alle 23.00 ...

Perugia - spento incendio in capannone di rifiuti a Ponte San Giovanni - : Ieri il rogo è divampato bruciando il materiale ammassato all'interno di un'azienda alla periferia del capoluogo umbro. Proseguono le indagini per accertare le cause. Il Comune ha predisposto la ...

Perugia - spento incendio in capannone di rifiuti a Ponte San Giovanni : Perugia, spento incendio in capannone di rifiuti a Ponte San Giovanni Ieri il rogo è divampato bruciando il materiale ammassato all’interno di un’azienda alla periferia del capoluogo umbro. Proseguono le indagini per accertare le cause. Il Comune ha predisposto la chiusura "a titolo precauzionale" delle scuole nel raggio ...

Perugia - incendio in un capannone a Ponte San Giovanni. Il Comune : "Restate in casa". FOTO : Perugia, incendio in un capannone a Ponte San Giovanni. Il Comune: "Restate in casa". FOTO Una vasta colonna di fumo si è alzata sul luogo del rogo ed è stata vista da molte zone della città. I vigili del fuoco sono intervenuti con tutti i mezzi e gli uomini a disposizione. Attivata l'Arpa per i controlli ambientali e la ...

Perugia - a fuoco 'Biondi Recuperi' : fumo nero a Ponte San Giovanni : Il Comune mette 70 mila euro, la Regione 32mila Terni, elezioni Rsu alla Bayer di Nera Montoro: vince la Filctem Cgil ALESSANDRA ← 'Certa politica ha aperto le strade alla malavita', l'accusa di ...

Oliverio in 'manette' - Sgarbi : 'Confinato a San Giovanni in Fiore come in una dittatura fascista' : ... Lorica Ski e aeroporto di Scalea che avrebbero consentito di agevolare gli interessi del clan Muto di Cetraro CATANZARO - 'Mi pare evidente che ci sia una interferenza politica. E' inaudito che il ...