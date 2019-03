Salvini frena i suoi | Non una pistola in piùDi Maio pensi a quello che il

Di Maio frena ancora Salvini : "Flat tax? Servono troppi soldi" : ancora alta la tensione nel governo tra Movimento Cinque Stelle e Lega. Approvata la legittima difesa, i gialloverdi aprono lo scontro sulla Flat Tax. La grande riforma fiscale di fatto è il punto principale del programma leghista secondo solo a Quota 100. E così da settimane il Carroccio è in pressing sul Mef e sull'alleato grillino per portare in porto la flat tax. Di Maio però continua a tenere il piede sul freno e afferma: "È un obiettivo ...

Salvini frena la Lega sul tema aborto : «La 194 non si tocca» : Il vicepremier leghista Matteo Salvini è intervenuto per frenare il suo partito dalla deriva antiabortista. In occasione della riapertura del dibattito in vista del Congresso delle Famiglie di Verona ,...

E Salvini frena sul ricambio : "Più consensi con Fazio in tv" : Il pachiderma Rai si muove con lentezza, quando poi la guida politica non è sicura i motori si bloccano. Tipo sul pacchetto di nomine fermo ormai da mesi, e parliamo delle vicedirezioni delle reti Rai, le poltrone che mandano avanti la macchina. I vicedirettori ...

Cittadinanza a Ramy - Di Maio : “Si conceda subito”. Salvini frena : “Accertamenti su un parente” : Il M5S spinge affinché venga al più presto concessa la Cittadinanza a Ramy, il ragazzino-eroe. Le autorità stanno verificando se ci sono i presupposti: un parente del 13enne risulta avere problemi con la giustizia. Salvini: "Conto di incontrare Ramy il prima possibile e di fare quello che la legge mi permette di fare e non faccio quello che la legge non mi permette di fare".Continua a leggere

Ramy - Di Maio : "Cittadinanza subito". Ma Salvini frena : "Servono accertamenti" : Il governo gialloverde si sta dividendo anche sulla questione della cittadinanza a Ramy, il ragazzino eroe del bus dirottato nel Milanese. "Basta girarci intorno, diamo la cittadinanza a quel bambino. C'è già una legge che lo consente, non dobbiamo inventarcela. Facciamolo e basta", ha scritto Luigi Di Maio su Facebook."Su Ramy - ha continuato il vicepremier grillino - confido in una rapida risoluzione per quanto riguarda la cittadinanza per ...

Tria frena su flat tax e gela Salvini : “Ipotesi di riforma si fanno con legge di bilancio” : L'allargamento della flat tax, al momento introdotta per con una tassazione al 15% solo per le partite iva entro i 65mila euro, si discuterà solo nella prossima manovra. Lo ha spiegato Tria al question time di ieri: "Al momento non è stata formulata alcuna stima ufficiale circa l'impatto di una possibile estensione della flat tax".Continua a leggere

Flat tax - la Lezzi frena | Salvini : pensi al Sud : Nervi tesi all'interno della maggioranza con il ministro Tria che smentisce di aver diffuso stime sulle risorse necessarie per la misura. Quelle cifre hanno suscitato reazioni opposte nell'esecutivo.

Flat tax per famiglie - Salvini rilancia : 'Si fa con 15 miliardi'. Di Maio frena. Pd all'attacco : Il vicepremier leghista parla di 'rivoluzione epocale' e critica la simulazione del ministero dell'Economia che parla di 60 miliardi: 'Numeri strampalati'. L'alleato di governo pentastellato frena: 'Troveremo una soluzione insieme, ma no promesse alla Berlusconi'. Zingaretti: 'Bufala da Paperon de' ...