Salute della donna | visite gratuite ad aprile | ecco dove

Ora della Terra a Chiet iil WWF al Museo universitario per un incontro su illuminazione e Salute : Chieti - Sabato 30 marzo torna l’Ora della Terra (Earth Hour), la grande mobilitazione globale del WWF che, partendo dal gesto simbolico di spegnere le luci per un’ora, unisce cittadini, istituzioni e imprese in una comune volontà di dare al mondo un futuro sostenibile e vincere la sfida dei cambiamenti climatici. Il WWF Chieti-Pescara ha organizzato un incontro, presso l’Auditorium del Museo universitario di Chieti, con inizio alle 17:45. ...

Ministero della Salute : intossicazioni e avvelenamenti da funghi - piante e pesce : Ministero della Salute: intossicazioni e avvelenamento da funghi, borragine o pesce. Ecco cosa c'è da sapere per una alimentazione sicura.

Zucchero ritirato dal Ministero della Salute per presenza di corpi estranei : Zucchero ritirato dai supermercati per presenza di corpi estranei al suo interno. Il Ministero della Salute ha richiamato dal mercato alimentare un lotto di Zucchero a marchio ‘Sudzuccheri’. Il prodotto incriminato è risultato all'interno di alcune confezioni, contaminato da oggetti estranei e potenzialmente ­pericolosi per i suoi consumatori. I lotti dello Zucchero ritirato dal mercato Lo Zucchero è stato segnalato non idoneo in seguito al ...

Voi medici missionari della Salute : Il Bambino Gesù è nato da un'idea alta di carità a cui si è mantenuto fedele in 150 anni e, ora come allora, la forma più alta di carità è la scienza, la competenza dell'assistenza, la ricerca senza ...

L'equipe del Bambin Gesù. Voi medici missionari della Salute : La 'politica' dell'ospedale del Papa è infatti sempre stata indirizzata dagli obiettivi apostolici del Pontefice di turno. ' Le missioni sono iniziate con Giovanni Paolo II. Ricordo che il cardinale ...

"Tavi è vita" : in Piemonte 4 weekend della Salute sul tema della stenosi aortica : Durante la conferenza sono intervenuti Mauro Rinaldi, Direttore della Struttura Complessa di Cardiochirurgia dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della salute e della Scienza di Torino e ...

Allarme tatuaggi : il Ministero della Salute ha ritirato e vietato dei pigmenti cancerogeni : Nove pigmenti per tatuaggi dovranno essere ritirati dal mercato perché contengono sostanze cancerogene e che possono causare allergie. E’ quanto deciso dal Ministero della Salute, che ha pubblicato i provvedimenti sul proprio sito web. Gli inchiostri sono tutti prodotti in Usa e si chiamano Dubai Gold, Sailor Jerry Red, Black Mamba, Green Beret, Hot Pink, Banana Cream, Lining Green, Lining Red Light e Blue Iris. “Gli articoli – ...

Tatuaggi - il ministero della Salute lancia l’allarme e vieta nove inchiostri : (foto: Getty Images) Sostanze pericolose, allergogene o cancerogene. È quanto le analisi eseguite da diversi laboratori italiani hanno riscontrato in alcuni inchiostri utilizzati per Tatuaggi e trucco permanente. nove i pigmenti incriminati (Dubai Gold, Sailor Jerry Red, Black Mamba, Green Beret, Hot Pink, Banana Cream, Lining Green, Lining Red Light e Blue Iris), che in questi giorni (dal 21 al 26 marzo) sono comparsi nella sezione Allarmi ...

