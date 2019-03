Saimon | 4 anni | lotta contro un tumore al cervello La famiglia | «Costretti a vendere

Saimon a 4 anni lotta contro un cancro al cervello : “Vendiamo la casa per sostenere le cure” : La storia del piccolo Saimon Murataj, bimbo autistico di 4 anni affetto da un tumore al cervello , scoperto durante una visita di contro llo per quella che si credeva essere una banale gastroenterite. I genitori, Marianna e Sali: "Abbiamo venduto la casa e lasciato il lavoro, ma non chiediamo niente a nessuno. Ci terrorizza il fatto che gli possa capitare qualcosa e viviamo costantemente nella paura, ma speriamo nel miracolo".Continua a leggere

Gara di solidarietà per Saimon il guerriero - il bimbo di 4 anni che lotta contro il cancro : Per i piccolo Saimon Murataj, che da mesi combatte una durissima battaglia contro il un cancro al cervello che lo ha colpito, la comunità reggiana ha ingaggiato una enorme Gara di solidarietà mettendo in piedi iniziative e serate per raccogliere fondi oltre a donare giochi, vestiti e ogni altro bene possibile.Continua a leggere