Sabato e domenica nel Foglio Che cosa c' è nell' inserto culturale del fine settimana

Torna l’ora legale : nella notte tra Sabato e domenica lancette avanti di un’ora : Appuntamento con le lancette durante il weekend. nella notte tra sabato 30 e domenica 31 marzo Torna l'ora legale: dobbiamo ricordarci di spostare l'orologio in avanti di un'ora, passando direttamente dalle 2:00 alle ore 3:00. La convenzione durerà fino a domenica 27 ottobre, quando tornerà l’ora solare.Continua a leggere

BEAUTIFUL - anticipazioni puntata di Sabato 30 e domenica 31 marzo 2019 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di sabato 30 e domenica 31 marzo 2019: Hope (Annika Noelle), nonostante la decisione di Maya (Karla Mosley), intende dare ad Emma (Nia Sioux) una seconda possibilità, ma questo scatena il disappunto della moglie di Rick… Tra Liam (Scott Clifton) e Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) è tornato l’amore e così si preparano le loro imminenti nozze… Sally (Courtney Hope) e Wyatt (Darin Brooks) decidono ...

Il Papa torna in terra d’islam - Sabato e domenica in Marocco : Papa Francesco torna in terra d'islam con un viaggio di due giorni, sabato e domenica, in Marocco. Francesco, che a 800 anni dall'incontro di San Francesco con il sultano egiziano, quest'anno ha già viaggiato negli Emirati Arabi Uniti, ora si reca in Maghreb, con una sorta di abbraccio simbolico da Oriente e Occidente, in una trasferta dove si intrecciano i temi del dialogo con i musulmani e dell'accoglienza ai migranti che dall'Africa si ...

Sabato e domenica splende il sole sugli iblei : Dopo la pioggerellina delle scorse ore, nel fine settimana splenderà finalmente il sole in provincia di Ragusa. Temperature ancora sotto la media

Chiostri di San Pietro : Sabato e domenica apertura straordinaria : I DUE Chiostri L'edificio antico, destinato a spazi per eventi culturali temporanei, mostre e spettacoli e a spazi polifunzionali, è stato dotato, nelle parti recuperate, di impiantistica e nuovi ...

Fasano - Brindisi - - Sabato 30 e domenica 31 marzo a Fasanolandia c'è ZooComix : ... interpretare e fotografare i vostri supereroi preferiti ma anche i protagonisti di cartoons, film, libri, fumetti, serie televisive, videogames, passeggiando tra gli stand, legati al mondo nerd, ...

Evento per la legalità in memoria di Don Peppe Diana Sabato 30 e domenica 31 a Casagiove. : In quasi 50 anni di attività il Gen Verde ha portato in piazze, teatri e stadi del mondo oltre 1.500 spettacoli ed eventi, realizzato centinaia di tour e prodotto 69 album in 9 lingue. Ad oggi sono ...

Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto culturale del fine settimana : Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare qui dalle 11 di venerdì) Le stelle cinesi d’Europa – Pirelli, Peugeot, Volvo, il porto del Pireo. cosa è successo là dove è entrato il Dragone. Che ha mostrato grande

Weekend a Foggia : gli eventi di Sabato 23 e domenica 24 marzo 2019 : ... 8a, c/o Chiesa Madonna del Rosario,: per soddisfare le richieste del pubblico il 16, 23 e 24 marzo sono in programma le repliche di due spettacoli: il 16/3 andrà in scena ancora una volta Lo Show ...

CH Media sopprime due giornali domenicali e punta sul Sabato : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia MultiMedia

Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto culturale del fine settimana : Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare qui dalle 11 di venerdì) L’inferno di Grillo - Comico che non fa ridere, politico che non comanda. Il fondatore del M5s condannato dalla legge del contrappasso: sale s

BEAUTIFUL - anticipazioni puntata di Sabato 16 e domenica 17 marzo 2019 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di sabato 16 e domenica 17 marzo 2019: In ospedale, Liam (Scott Clifton) dice a Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e insieme ammirano la loro bellissima Kelly… Liam viene a sapere il vero motivo del parto prematuro della giovane Forrester… Quinn (Rena Sofer) discute con Brooke (Katherine Kelly Lang), la quale se la prende con Wyatt (Darin Brooks) per aver taciuto fino al giorno del matrimonio tra Liam e ...

Sabato e domenica la mostra mercato Padova Handmade sbarca alla Guizza : Tra le 9:30 e le 19:30 la piazza cuore del quartiere Guizza sara' animata da una dozzina di bancarelle di artigianato artistico e allietata da esibizioni musicali, spettacoli e da un laboratorio ...

Viaggio nella natura e nell'olio extravergine d'oliva - Sabato e domenica - : domenica 17 marzo una mattinata da vivere con un tour nel mondo dell'olio extravergine di oliva. Prima tappa, il Museo dell'olio di Sava, ricco di strumenti legati agli antichi mestieri. La visita ...