Rugby | Test Match Francia U18-Italia U18 34-22 Non basta una ripresa orgogliosa degli

Rugby - Top 12 2019 : risultati e classifica della diciannovesima giornata. Calvisano si impone nel big match e vola in testa : Diciannovesimo turno per quanto riguarda il Top 12, massimo campionato italiano di Rugby: big match che vede spuntarla in trasferta il Calvisano sul Rovigo, per i campioni in carica c’è la vetta della classifica. Andiamo a rivivere la giornata con tutti i risultati e la graduatoria aggiornata. diciannovesima giornata sabato, 23 marzo 2019 15:00 Argos Petrarca Rugby – Mogliano Rugby 1969 58 : 0 Arbitro: Manuel Bottino ...

Rugby a 7 - World Series Vancouver 2019 : vince il Sudafrica - USA sempre in testa alla classifica : Nella notte italiana è terminata a Vancouver, in Canada, la sesta tappa delle dieci in programma delle World Series di Rugby a 7, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Vittoria per il Sudafrica, che supera la Francia, terze le Fiji, mentre scendono giù dal podio per la prima volta in stagione gli USA, che restano in testa alla classifica. Finalissima Sudafrica-Francia 21-12 Finale 3° ...

Rugby - Sei Nazioni 2019 : il Galles soffre ma vince in Scozia senza bonus e resta in testa : Serviva una vittoria, fondamentale per rimanere in testa e chiudere la penultima tornata di gare ancora al comando della classifica: il Galles ci è riuscito. A Murrayfield i Dragoni hanno sofferto molto l’orgoglio dei padroni di casa della Scozia, ma sono riusciti lo stesso ad imporsi per 18-11 (senza punto di bonus), portandosi così a quota 16 nella classifica del Sei Nazioni, quando manca solo l’ultima giornata. In caso di ...

Rugby - la Nazionale U18 parteciperà al Festival delle 6 Nazioni : tre i test match per gli azzurrini : Tre i test match in programma per gli azzurrini, che affronteranno la Scozia per poi vedersela con Francia e Galles L’Italia U18 parteciperà dal 13 al 21 aprile all’edizione 2019 del Festival delle 6 Nazioni di categoria, ospitato quest’anno dalla Rugby Football Union inglese. Tre i test-match in calendario per gli azzurrini, che debutteranno ad Hartbury contro la Scozia il 13 aprile per poi affrontare la Francia al SixWays di Worcester il ...

Rugby - Top12 : Rovigo vince e vola in testa alla classifica : Rugby, Top12: la vittoria della Femi-CZ Rovigo fa sì che la squadra possa godersi il primato solitario in classifica La Femi-CZ Rovigo si porta temporaneamente in solitaria al comando del massimo campionato conquistando vittoria e bonus al “Lodigiani” di Firenze nella sedicesima giornata del Top12: i Bersaglieri vincono, protagonisti indiscussi del secondo tempo dopo che la prima frazione di gioco aveva visto i padroni di casa di coach ...

Rugby Frascati Union 1949 - Girini : «L’Under 18 sconfitta a Paganica - ma a testa alta» : Roma – Un’altra positiva prestazione per l’Under 18 maschile del Rugby Frascati Union 1949. Il gruppo di coach Claudio Girini è uscito dal campo senza punti nel match esterno contro il Paganica che si è imposto per 28-18, ma la prestazione dei frascatani è stata incoraggiante. «Abbiamo giocato un ottimo primo tempo, poi nel secondo siamo stati meno attenti e più fallosi e gli avversari sono usciti alla distanza – commenta l’allenatore ...

Rugby - storica Italdonne : batte l'Irlanda e vola in testa alla classifica : Per il resto, è la cronaca di un trionfo. Un successo che prende forma sin dalle prime battute, con il piede ben sigillato sull'acceleratore. Al 3' i tre punti dal piede di Sillari, poco dopo la meta ...

Classifica Sei Nazioni Rugby femminile 2019 : calendario - date - risultati e punti. Italia in testa alla classifica per una notte : Partirà oggi, venerdì 1 febbraio e si concluderà sabato 16 marzo il Sei Nazioni di Rugby a livello femminile. Tre sfide casalinghe e due in trasferta per la Nazionale Italiana che va a caccia del podio. Si comincia con la sfida a domicilio in terra scozzese. Andiamo a scoprire il calendario con tutti i risultati e la classifica del Sei Nazioni al femminile. risultati E classifica SEI Nazioni femminile 2019 Prima giornata Irlanda v Inghilterra ...

Classifica Sei Nazioni Rugby 2019 : calendario - date - risultati e punti. L’Inghilterra vola in testa - ora big match col Galles : Partirà venerdì 1 febbraio e si concluderà sabato 16 marzo il Sei Nazioni di Rugby. In questa stagione l’Italia avrà tre gare interne e due in trasferta: l’Italia farà visita alla Scozia nella prima giornata, poi riceverà il Galles. Dopo il riposo, gara in casa con l’Irlanda, a seguire, dopo un’altra settimana di riposo, partita fuori casa, questa volta in Inghilterra. Chiusura del torneo contro la Francia nella quinta giornata, ancora in ...

