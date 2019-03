Roma | rapinarono 85mila euro in banca a Ostia | tre arresti C' è anche guardia giurata

Roma : in manette 3 persone che rapinarono con mazza baseball supermercato : Roma – I Carabinieri della Stazione di Roma Prenestina, coordinati dal Gruppo reati gravi contro il patrimonio e gli stupefacenti della Procura di Roma, sono riusciti a dare un volto ed un nome ai tre autori di due violente rapine, avvenute il 5 e il 25 gennaio scorso ai danni di due fratelli bengalesi, gestori di un minimarket di via Crispolti. In tre, due 18enni e un minorenne, tutti Romani, rapinarono dell’incasso, del telefono e ...