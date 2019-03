Roma | Raggi al prefetto | Esercito a presidio dei siti che trattano e smaltiscono

Rifiuti : Raggi chiede esercito siti Roma : "Per la sicurezza di questi siti ho chiesto al ministro dell'Ambiente, della Difesa, dell'Interno, dell' Economia e al Prefetto un rafforzamento della vigilanza anche tramite l'esercito. Non vorremmo ...

Foschi : Roma da 2° a 6° posto per produzione di reddito - Raggi disastrosa : Roma – “Il rapporto di Unindustria ci racconta di una citta’ impoverita. Il Pil pro capite dei Romani passera’ nei prossimi 10 anni da 32mila a 25mila euro e la Capitale e’ gia’ precipitata dal secondo al sesto posto fra le citta’ italiane per produzione di reddito. Una citta’ dalla quale i giovani che qui studiano e si laureano fuggono per lavorare”. “Roma e’ abbandonata a se ...

Stadio della Roma - chiesta l'archiviazione per Frongia. Raggi : buona notizia : Roma, 27 mar., askanews, - 'Ringrazio la Procura della Repubblica di Roma per aver chiarito la mia posizione e richiesto l'archiviazione nella vicenda che mi vede coinvolto. Ribadisco quanto detto ...

PD Roma : nessun motivo per cui Raggi a Doha e non affianco cittadini : Roma – “Con tutto il rispetto possibile per Jean Nouvel, l’architettura francese e il Qatar, non c’e’ ragione alcuna per cui la sindaca Raggi sia oggi a Doha e non al fianco dei cittadini Romani”. Cosi’ il Pd Roma in una nota. “Il ruolo internazionale di Roma- continua- si afferma innanzitutto a Roma, salvaguardando la Capitale dalle figuracce davvero internazionali ormai all’ordine del ...

Caudo : vicino a sofferenze Raggi - ma Roma non può continuare così : Roma – “Ho molta vicinanza nei confronti di Virginia, ci siamo conosciuti quando era consigliere del M5s e abbiamo avuto l’occasione di incontrarci due volte da quando sono presidente. Ha tutta la mia vicinanza perche’ ha un compito molto complicato e molte delle cose che non funzionano non dipendono solo da lei ma sono problemi che si trascinano da diversi anni. C’e’, inoltre, un problema piu’ complesso ...

Il giallo dello stadio - la Raggi in Qatar : troverà Totti e i vertici della Roma : Roma Il viaggio, segretissimo, è rimasto in sospeso fino alla fine: troppi i preparativi in Campidoglio per la visita del Papa. Poi alla fine ieri mattina Virginia Raggi ha detto sì. E, come ...

Raggi : "Roma città aperta del multilateralismo e del multiculturalismo" : Papa Francesco, per la prima volta in visita in Campidoglio. La sindaca Virginia Raggi durante il suo intervento Aula Giulio Cesare: 'Roma è una città aperta, città del multilateralismo e del ...

Pd Roma : Raggi parla di città multiculturale e a Parioli si consuma gesto razzista : Roma – Questa la nota del Pd Roam: “Il gruppo capitolino del Pd condanna e stigmatizza fortemente l’aggressione di stampo razzista avvenuta poco fa nel quartiere Parioli. È inammissibile che in una Capitale come Roma possano trovare ancora spazio episodi di intolleranza con matrice xenofoba e sessista. Proprio nel momento in cui si consumava questa ingiustificabile vicenda, dal Campidoglio il Papa esortava la citta’ e i ...

Salvini : Papa in Campidoglio a benedire Raggi - Romani meritano di più : Roma – Una Roma invasa da “topi che sembrano canguri”, gabbiani grandi come “mostri preistorici”, con tanta “monnezza” per le strade e una piaga all’orizzonte: stanno per arrivare “le cavallette”. Ospite del Maurizio Costanzo show, Matteo Salvini torna a criticare la giunta Raggi che oggi ha ricevuto la visita di Papa Francesco. “È andato a benedirla…”, affonda il ...

PAPA FRANCESCO IN CAMPIDOGLIO/ 'Appello' a Raggi : "non si degradi splendore di Roma" : CAMPIDOGLIO, PAPA FRANCESCO con il sindaco Virginia Raggi: 'Serve rinascita morale. Roma città aperta e accogliente, ma lo splendore non si degradi'

Il Papa in Campidoglio per la prima volta |Francesco : favorire la rinascita di Roma |Raggi : siamo una città multiculturale : Il monito del Papa: "Roma si mantenga all'altezza dei suoi compiti e della sua storia, sappia anche nelle mutate circostanze odierne essere faro di civiltà e maestra di accoglienza".

Raggi - Roma aperta e multiculturale : "Roma ospita le rappresentanze diplomatiche di tutto il mondo con le quali è vivo un rapporto di confronto e dialogo costante. Un rapporto che viene consolidato attraverso numerose iniziative di ...