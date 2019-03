Roma | manifestazione per chiedere riapertura stazione Repubblica

Due persone sono state arrestate per l’aggressione a un giornalista e a un fotografo durante una manifestazione neofascista a Roma - lo scorso gennaio : Giuliano Castellino, esponente del gruppo neofascista Forza Nuova, e Vincenzo Nardulli, che fa invece parte del movimento neofascista Avanguardia Nazionale, sono stati arrestati per l’aggressione a un giornalista e un fotografo dell’Espresso durante una manifestazione neofascista a Roma, lo scorso gennaio. Castellino

Prato - un centinaio di persone al presidio di Forza Nuova : insulti a Gad Lerner. Alla contRomanifestazione ne arrivano 3mila : Un breve corteo di un centinaio di persone dAlla stazione centrale di Prato fino a piazza del Mercato Nuovo, andata e ritorno. Un’ora di sfilata, il comizio del leader di Forza Nuova, Roberto Fiore, gli insulti a Gad Lerner. Mentre Alla contro-manifestazione in piazza Santa Maria delle Carceri c’erano oltre 3mila persone. La giornata in piazza nel centenario della fondazione dei Fasci di combattimento è scivolata via senza tensioni, ...

Milano - raduno di estrema destra per centenario del fascismo. ContRomanifestazione Anpi : “È anniversario tragico” : Circa un centinaio di nostalgici del fascismo si è radunato al cimitero Monumentale di Milano per ricordare la formazione dei Fasci da combattimento, movimento nato il 23 marzo del 1919. Un evento criticato e contestato nei giorni scorsi non solo dall’Anpi ma anche dal sindaco Beppe Sala e poi autorizzata come commemorazione dal Questore di Milano. Proprio per questo antifascisti e Anpi hanno organizzato una Contromanifestazione ...

Famiglia : a Verona 'contRomanifestazione' del Pd il 30 marzo (2) : (AdnKronos) - "Come Conferenze delle donne del Nord Est, Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia, abbiamo aderito agli Stati Generali delle Donne che stanno organizzando per sabato 30 marzo un Convegno e un Flash Mob. L’incontro pubblico comincerà alle 10 al cinema K2 di via Rosmini con la pa

Famiglia : a Verona 'contRomanifestazione' del Pd il 30 marzo : Verona, 22 mar. (AdnKronos) - "Il 29, 30 e 31 marzo a Verona si terrà il Congresso Mondiale delle Famiglie, a cui pateciperanno diversi componenti dell’attuale governo per celebrare un modello di Famiglia ferma a secoli fa, che non si incardina nella società attuale e che vede la donna ancora succub

Sindacati annunciano manifestazione pensionati l'1 giugno a Roma - : La mobilitazione, annunciata da Spi-Cgil, Fnp-Cisl e Uilp-Uil, sarà preceduta da tre assemblee il 9 maggio a Padova, Roma e Napoli. Le tre sigle: "Penalizzati su tasse e sanità"

Manifestazione a Roma sindaci Vastese : Roma - Manifestazione silenziosa dei sindaci del Vastese che in fascia tricolore questa mattina hanno manifestato a Roma in piazza Cairoli in difesa della sopravvivenza del tribunale di Vasto. Nello spazio autorizzato dalla questura, a pochi passi dal ministero della Giustizia, i sindaci hanno voluto far sentire la voce di un territorio di confine dove si avverte forte il bisogno di legalità; al loro fianco alcuni avvocati in toga e ...

Prato - autorizzata la manifestazione di Forza Nuova. Ci sarà anche la contRomanifestazione : Via libera alla manifestazione di Forza Nuova a Prato in programma sabato prossimo. Come si legge su L'Arno.it il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica di Prato, presieduto dal prefetto, ha autorizzato la manifestazione del movimento politico guidato da Roberto Fiore in programma nella città toscana il 23 marzo. Non sono stati "ravvisati motivi per non concedere l'autorizzazione", spiegano dalla prefettura, che auspica il senso di ...

Spazio : l’ASI partecipa ad “Eureka! Roma 2019” - manifestazione dedicata alla divulgazione scientifica : La primavera capitolina si tinge di scienza: il Dipartimento Attività Culturali del Comune di Roma lancia l’edizione 2019 di Eureka!, il progetto di divulgazione scientifica promosso dalle Biblioteche di Roma, che si terrà dal 21 marzo al 21 maggio in varie sedi. Il progetto si inserisce nel contesto dell’iniziativa ‘Roma: città dell’intelligenza’. L’Agenzia Spaziale Italiana prenderà parte all’iniziativa, organizzando ...

Edilizia - sciopero di 8 ore e manifestazione a Roma : Si moltiplicano anche in Friuli Venezia Giulia le iniziative dei sindacati delle costruzioni di Cgil Cisl Uil in vista dello sciopero generale nazionale per il prossimo 15 marzo a sostegno del ...

Roma - manifestazione per il diritto alla casa : 'Italiani e migranti indivisibili' : manifestazione per il diritto alla casa a Roma. I Movimenti per il diritto all'Abitare hanno organizzato un sit-in contro il Piano casa, varato nel 2014, e contro il decreto sicurezza che, a loro dire,...

Roma - manifestazione No Tmb Salaria. Dopo l’incendio torna la protesta : “La sindaca Raggi chiuda per sempre l’impianto” : “Dopo l’incendio dello scorso dicembre, il Tmb di via Salario va chiuso definitivamente e l’area deve essere subito riqualificata. Non si può più perdere altro tempo”. È quanto afferma Stefano Pedica del Pd che ha partecipato alla manifestazione contro il Tmb organizzata dai cittadini. “Dopo anni di puzza e il maxi incendio, è ora di dire basta – aggiunge Pedica – I cittadini hanno bisogno di vedere atti ufficiali ...

Tutti in strada per Manuel : manifestazione a Roma per il giovane nuotatore Bortuzzo [GALLERY] : Quanto calore per Manuel Bortuzzo: manifestazione a Roma per il giovane talento azzurro del nuoto sparato qualche sera fa nella Capitale Roma scende in strada per Manuel Bortuzzo: nella Capitale si è tenuta una manifestazione per dimostrare tutta la vicinanza e l’affetto al giovane nuotatore italiano, che ha perso l’uso delle gambe a causa dell’aggressione di qualche sera fa. La giovane promessa azzurra è stata sparata da ...