Roma | ferito da fucile ad aria compressa

Alle porte di Roma esplode un villino : morti padre e figlio - un ferito. Si scava tra le macerie : Una esplosione si è verificata attorno Alle ventuno in una villetta a due piani a Frascati (Roma). Secondo un primo report dei vigili del fuoco, due persone sono morte e una terza è...

Xi Jinping a Roma - pranzo per 80 persone offerto da Conte : ecco il menu preparato dallo chef preferito da Ugo Tognazzi [GALLERY] : 1/48 Copyright Filippo Attili ...

Auto contRomano in via Serra - ferito un uomo : due persone in fuga : Tags: Auto contromano centro cronaca due fuggitivi frontale genova indagini in corso notizie liguria un ferito via Serra Precedente

Roma - Manuel Bortuzzo in piscina un mese dopo essere stato ferito nella sparatoria (video) : La gara più difficile è appena iniziata per Manuel Bortuzzo. Questa volta non c’è il cronometro da battere: il nuotatore non ha bisogno di confrontarsi con qualche avversario, eppure sta superando tutti i record nei tempi della riabilitazione, che prosegue più veloce del previsto. È passato poco più di un mese dal 3 febbraio, quando fu ferito per sbaglio da due balordi, Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, mentre si trovava con la sua ragazza a ...

Roma - si lancia sui binari del metro B e aspetta il treno. Ferito 55enne : Testimoni lo hanno visto lanciarsi sui binari e accucciarsi in attesa del treno della metro. Sarebbe un tentato suicidio quanto successo oggi stazione San Paolo della metro B. L'uomo, un italiano di ...

Roma : Metro B San Paolo - uomo ferito in codice rosso : Roma – Si rischia l’ennesima tragedia nella Capitale. È stato trasportato all’ospedale San Camillo in codice rosso un uomo che poco prima delle ore 9 e’ stato soccorso sui binari all’interno della Metro B di Roma alla stazione di San Paolo. Dovrebbe avere riportato un trauma cranico e toracico. Sul posto sono accorsi il 118 e la Polizia. La dinamica della caduta è naturalmente allo studio. Saranno le telecamere e ...

Roma - spari a distributore di benzina : un ferito : spari dopo la tentata rapina. E' successo alle 12, in zona Arco di Travertino. Un uomo, al momento ricercato, ha ferito al collo un uomo in un distributore di benzina in zona Arco di Travertino con ...

Derby Lazio-Roma - sassaiola e bombe carta prima dell’inizio della partita : poliziotto ferito alla testa : Un poliziotto è rimasto ferito durante l’afflusso di tifosi allo stadio Olimpico per il Derby Lazio-Roma. Durante i momenti di tensione, fra lanci di petardi e bombe carta”bullonate”, un agente che si trovava su lungotevere Maresciallo Diaz è stato colpito da un sasso alla testa. Sul posto è arrivata un’ambulanza che lo ha portato all’ospedale Santo Spirito per essere medicato con alcuni punti di ...

