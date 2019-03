Roghi rifiuti | nuovo blitz a Napoli e provincia | chiusa una strada ridotta a discarica

Roghi di rifiuti - due aziende sequestrate tra Napoli e Caserta : Due aziende sequestrate per violazioni in materia ambientale e gestione illecita di rifiuti , 55 persone controllate di cui 7 denunciate all'autorità giudiziaria e 4 sanzionate amministrativamente, ...

Rifiuti - procuratore generale di Milano Roberto Alfonso : “Dietro i Roghi unica regia. La Dda ha 13 procedimenti aperti” : “Il dato anomalo che ha incuriosito chi sta indagando è l’inversione di tendenza nei flussi. In molti casi la provenienza dei Rifiuti è campana: la Dda ha individuato l’imprenditore campano, sa chi è, lo sta seguendo nelle indagini. Così come sa i nomi e i cognomi di alcuni ‘ndranghetisti che sono dietro ad alcuni di questi incendi. Le indagini portano gli inquirenti a dire che a loro giudizio c’è una regia unica , perché ...

Terra dei Fuochi - il ministro Costa : “Roghi di rifiuti in diminuzione” : Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha partecipato oggi a Caserta e a Napoli alla riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, per una verifica e un aggiornamento sul Piano d’azione per il contrasto dei roghi di rifiuti, sottoscritto a Caserta lo scorso 19 novembre. A tre mesi dal Piano d’azione – rende noto il ministero – i roghi sono passati da 24,6 al mese (novembre, dicembre e ...