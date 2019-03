Riverdale 3X18 | trama | anticipazioni | promo | spoiler | streaming

cubemagazine

(Di venerdì 29 marzo 2019) L’episodio diva in onda sulla The CW mercoledì 17 aprile 2019. Ecco di seguito. ATTENZIONE: l’articolo contiene. DOVE VEDERE LA TERZA STAGIONE IN ITALIANOIl nuovo episodio disi intitola Chapter Fifty-Three: Jawbreaker, che tradotto significa letteralmente “Capitolo cinquantatre: Spaccamascella”. Il titolo richiama la celebre caramella statunitense così chiamata per la sua durezza. Inoltre, dopo l’omaggio al film cult Schegge di Follia con il musical Heathers, la serie tv questa volta prende ispirazione dal film Amiche Cattive con Rose McGowan. Questi riferimenti cinematografici a film su teenagers ai licei che subiscono o praticano violenza sui coetanei è un segno sulla piega che sta prendendo. Non è stata per ora rilasciata alcuna ...

cinefilosit : #Riverdale 3x18: promo e trama dall'episodio - madzluvv : RT @chonisource: [VIDEO] Riverdale 3x18 Extended Promo. - LAYSNCHEZ1 : RT @LegPromos: Riverdale 3x18 promo legendada #riverdale #Riverdale toni #Riverdale promo #Riverdale Choni #TheCW #Series #SeriesMania h… -