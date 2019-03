Risultati Serie D | la diretta live a partire da domani

calcioweb.eu

(Di venerdì 29 marzo 2019)– Si torna in campo per il campionato diD, la competizione è entrata ormai nella fase decisiva, si decidono gli obiettivi di promozione e retrocessione. Nel gruppo D, il Modena ospita il Pavia; nel gruppo G, l’Avellino riceve l’Ostia Mare. Spettacolo nel Girone I, il Bari alla ricerca di punti per la promozione, in campo davanti al pubblico amico contro il Gela. Promette spettacolo anche la partita tra Messina e Palmese, la Turris non ha intenzione di mollare contro il Locri.Gruppo ABorgaro-Lecco Chieri-Inveruno Dronero-Bra Fezzanese-Casale Lavagnese-Folgore Caratese Milano City-Ligorna Savona-Borgosesia Stresa Sportiva-Arconatese Unione Sanremo-Sestri LevanteGruppo BAmbrosiana-Caronnese Ciserano-Pro Sesto Como-Darfo Boario Legnago Salus-Caravaggio Mantova-Seregno Olginatese-Sondrio Pontisola-Rezzato Scanzorosciate-Virtus ...

