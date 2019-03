Rischio incendi | prorogato fino al 10 aprile il divieto di abbruciamento

Siccità - Wwf : “Rischio incendi - serve un piano straordinario di prevenzione” : L’ondata di caldo anomala per questo periodo dell’anno e i segni della siccita’ favoriscono il rischio di incendi in molte zone italiane. Per questo il Wwf chiede di prendere immediatamente provvedimenti con un ‘piano risorse idriche’ in vista di un’estate che potrebbe accentuare il fenomeno e portare anche gravi problemi di approvvigionamento idrico. “Con gli effetti dei cambiamenti climatici ...

Incendio a Belmonte - santuario a Rischio : TORINO, 25 MAR - Un vasto Incendio boschivo, divampato oggi intorno alle 14, sta devastando la riserva naturale del Sacro Monte di Belmonte, tra Valperga e Pertusio. Il fronte delle fiamme è arrivato ...

MotoE – Incendio Jerez de la Frontera - Mondiale a Rischio? La comunicazione della Dorna : MotoE: cancellata la gara di Jerez de la Frontera, ma la Dorna garantisce che il Mondiale si farà Il campionato delle MotoE si farà, ma il calendario 2019 sarà rivisto. E’ quanto annunciato dalla Dorna dopo l’Incendio divampato nella notte nel circuito di Jerez (on farà più tappa a Jerez quest’anno. Il circuito spagnolo avrebbe dovuto ospitare la prima gara delle MotoE il 5 maggio, in concomitanza con il Gp del ...

Il Rischio Incendio e il Fire Weather Index : Una buona parte del territorio italiano è costituito da Boschi che oltre a raccogliere un’ampia varietà di specie vegetali e animali, costituiscono un’immensa ricchezza per l’ambiente, l’economia, per l’equilibrio del territorio, e la conservazione del paesaggio. Tuttavia ogni anno diversi ettari vanno distrutti a causa dagli incendi molto spesso di natura dolosa o colposa, legate alla speculazione edilizia, o all’incuria e ...

Lombardia : da domani codice rosso per Rischio incendio boschi : Milano, 27 feb. (AdnKronos) - La Sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia, la cui attività è coordinata dall'assessore regionale Pietro Foroni, ha emesso un avviso di elevata criticità (codice rosso) per rischio incendio boschivo, dalle ore 12 di domani, giovedì 28 febbraio e f

Sicurezza sul lavoro : al via il corso antincendio medio Rischio : La Spezia - Mercoledì 6 e giovedì 7 marzo, dalle 14 alle 18, si svolgerà il corso antincendio medio rischio. Il corso, della durata di otto ore, avrà luogo nella sede di Seprin, in località Lagoscuro, ...