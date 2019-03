Rientrato l' allarme bomba a Genova

Milano - via Torino chiusa al traffico per allarme bomba. Poi Rientrato - : Un'ora di caos dopo la segnalazione intorno alle 9 da parte di un passante. Ma i candelotti erano vuoti

Terremoto - forte scossa di magnitudo 6 : Rientrato l'allarme tsunami in Indonesia : Ancora una scossa di Terremoto di magnitudo 6,3: il Terremoto si è verificato nella provincia orientale di Maluku, in Indonesia, senza alcun allarme tsunami, ha detto l'agenzia di...

Bruxelles - Rientrato l'allarme bomba - nessun ordigno : E' stato un falso allarme quello scattato stamane a Bruxelles, nel cuore del quartiere europeo, dopo che una telefonata anonima aveva annunciato l'esplosione di una bomba in un palazzo che ospita una ...

Insigne-Napoli - allarme Rientrato : matrimonio saldo in ottica futura : INSIGNE NAPOLI- Una crisi d’amore e un leggero allarme già totalmente rientrato. Lorenzo Insigne giura amore eterno al Napoli e lo stesso presidente De Laurentiis è pronto a blindare il suo numero 24 ancora a lungo. Piccoli malumori dovuti alle eccessive aspettative create attorno al Napoli e ad Insigne, il quale ha rimarcato tutto il […] L'articolo Insigne-Napoli, allarme rientrato: matrimonio saldo in ottica futura proviene da ...

Lite in famiglia ad Agropoli : allertati i carabinieri - allarme Rientrato : Approfondimenti Lite familiare a Giffoni, inseguimento e spari contro l'auto del nipote: un arresto e 2 denunce 7 marzo 2019 Accesa Lite, nel pomeriggio, ad Agropoli, in via Apone . Come riporta ...

Allarme Cristiano Ronaldo Rientrato - a Napoli ci sarà - : Roma, 28 feb., askanews, - Allarme rientrato per Cristiano Ronaldo. Il portoghese è regolarmente sceso in campo con i compagni della Juve per la seduta di allenamento del giovedì dopo l'Allarme per l'...

Allarme Rientrato : Ronaldo si allena con il gruppo e scalpita per Napoli : quasi definitivo - le parole di capitan Chiellini a Sky Sport -. L'anno scorso fu una vittoria importante, in molti ci avevano fatto il funerale in anticipo, abbiamo dimostrato di essere una squadra ...

Inter - allarme Rientrato : Marotta ha parlato con Spalletti in un clima disteso : E' tornato un po' di sereno in casa Inter . L'amministratore delegato area sport Beppe Marotta ha assistito all'allenamento della squadra in compagnia del ds Piero Ausilio, approfittandone per chiarire la situazione con il tecnico Spalletti dopo l'uscita pubblica sulla ...

Juventus - allarme Rientrato per Bonucci : stamattina era in campo con i compagni : Per la Juventus oggi è arrivata la notizia che si stava aspettando da alcuni giorni: Leonardo Bonucci è tornato ad allenarsi con i compagni. Infatti, questa mattina, il club bianconero ha postato un video nel quale si vedono i giocatori che fanno il loro ingresso in campo e fra questi c'è anche il numero 19 juventino. Dunque Leonardo Bonucci ha recuperato dal problema alla caviglia e adesso si aspetta solo di capire se sarà convocato già contro ...

Juventus - allarme Rientrato per Bernardeschi - ottimismo per Bonucci : Questo pomeriggio sono arrivate buone notizie per la Juventus. Infatti, Federico Bernardeschi che sabato aveva chiesto il cambio nel match contro il Parma, oggi, si è regolamentata allenato con la nazionale italiana. Il numero 33 juventino ha preso parte allo stage voluto da Roberto Mancini e che si sta tenendo a Coverciano. Dunque Federico Bernardeschi ha già smaltito il trauma all'emitorace confermando così le prime impressioni che già ...

Meningite - scatta la profilassi alla Camera : deputati in ansia - ma allarme Rientrato : Per la cronaca, al convegno c'erano pure Fico, il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti. , AdnKronos, Valuta questo articolo ...