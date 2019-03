Revenge porn e Congresso a Verona | certa destra è indifferente ai diritti

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 marzo 2019) Lega e M5S hanno fatto in modo che non passasse la norma contro il(nonostante Di Maio abbia poi aperto sulla possibilità di approvarlo). Tanto fumo per niente. Tante balle sull’interesse per la lotta contro la violenza sulle donne per poi latitare sull’unica norma attualmente indispensabile. E mentre la Lega si assicura il consenso di quel popolo dal grilletto facile che vuol essere libero di sparare a chiunque minacci – anche solo col pensiero – proprietà materiali ecco come, alle tante donne vittime di ex che si divertono a pubblicare foto di quelle che hanno osato lasciarli, solo per non dire un Sì a Laura Boldrini, si nega uno strumento essenziale di autodifesa per porre fine a questa barbarie misogina.La discussione sul tema ha invece dato alla Lega l’ulteriore spazio per la propaganda forcaiola che usa la “castrazione ...

mvoonliam : RT @adiafora_: Per Di Maio è una vergogna che gli stupratori vengano scarcerati ma quando si tratta di votare leggi che tutelano le donne,… - _stMan_ : RT @rulajebreal: Cara @lauraboldrini ho presentato la tua coraggiosa proposta di legge contro il revenge porn ai consiglieri del @G7 . L'ab… - stefano_mugnai : Revenge Porn, Mugnai: dietrofront maggioranza merito di Forza Italia - Forza Italia Arezzo -