Revenge Porn | cos’è e quanto è diffuso tra i più giovani

Revenge Porn - Salvini assicura 'Diventerà reato. È una nostra battaglia'. Conte 'Subito la legge' : ROMA - Prima le liti in Aula . Il voto contrario alla proposta dell'opposizione sul Revenge porn. Poi una marcia indietro sostanziale. Con Luigi Di Maio che annuncia: 'Martedì voteremo sì'. E Matteo ...

Maria Elena Boschi inchioda le grilline : 'Revenge Porn - potevano votare senza aspettare l'ok del capo' : 'Ma adesso che Giuseppe Conte , Luigi Di Maio e Vincenzo Spadafora hanno annunciato che voteranno con noi le norme sul revenge porn chi glielo spiega alle deputate grilline che ieri hanno votato ...

Revenge Porn e Congresso a Verona - certa destra è indifferente ai diritti : Lega e M5S hanno fatto in modo che non passasse la norma contro il Revenge porn (nonostante Di Maio abbia poi aperto sulla possibilità di approvarlo). Tanto fumo per niente. Tante balle sull’interesse per la lotta contro la violenza sulle donne per poi latitare sull’unica norma attualmente indispensabile. E mentre la Lega si assicura il consenso di quel popolo dal grilletto facile che vuol essere libero di sparare a chiunque minacci ...

Maria Elena Boschi inchioda le grilline : "Revenge Porn - potevano votare senza aspettare l'ok del capo" : "Ma adesso che Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Vincenzo Spadafora hanno annunciato che voteranno con noi le norme sul revenge porn chi glielo spiega alle deputate grilline che ieri hanno votato contro tutto il giorno", scrive su Twitter Maria Elena Boschi, a proposito della norma sul revenge porn in

Revenge Porn : cosa è - cosa prevede la legge e perché potrebbe riguardare anche te : Da Pamela Anderson e Tommy Lee, fino al caso di Giulia Sarti. Tutte vittime del Revenge porn: la diffusione online senza il consenso di immagini o video in cui appaiono nude o mentre fanno sesso. Dal 1995, quando divenne pubblico il sex tape tra l’attrice di Baywatch e il musicista statunitense, la pratica si è diffusa a macchia d’olio, diventando un fenomeno pericoloso anche in Italia. Sono tante le storie con conseguenze ...

Conte : "Legge sul Revenge Porn da votare subito" : Giuseppe Conte fa un appello a maggioranza e opposizione: le norme sul revenge porn non possono essere rimandate. Il presidente del Consiglio ha utilizzato il proprio profilo Facebook istituzionale per rivolgersi a Movimento 5 Stelle e Lega, ma al Contempo alle opposizioni: si tratta di una battaglia di civiltà che non può avere colore e che deve far deporre per un momento l’ascia di guerra. "La settimana prossima - scrive il premier - il ...

Papà di 14enne suicida : "Revenge porn? Serve legge organica" : di Sara Di Sciullo " Sarebbe appropriato fare una legge organica che contempli più argomenti , con dentro il 'revenge porn' che è una delle concause, ma anche altro, come lo stalking e la sostituzione ...

Revenge Porn - cosa è e cosa prevede la legge contro la 'vendetta pornografica' : Dopo i numerosi eventi di cronaca nera, legati proprio al 'Revenge porn' in alcuni paesi hanno provveduto a pubblicaer norme legislative per contrastare questo pericoloso fenomeno: Australia, ...

I pentiti del Revenge porn. Dopo Di Maio anche Conte e Salvini assicurano che una legge si farà : Giuseppe Conte stringe i tempi per la creazione di una legge sul "revenge porn" e assicura i voti della maggioranza. Su Facebook scrive: "Alcune forze di opposizione hanno già presentato un testo, anche le forze di maggioranza e il governo stesso sono pronti: sarebbe importante che queste norme fossero votate subito, da tutti i parlamentari, donne e uomini, di tutte le forze politiche, maggioranza e opposizione. Una battaglia di ...

Governo : armi facili e Revenge Porn dividono la maggioranza : Mal digerita l'apporvazione ieri della legge sulla legittima difesa voluta da Salvini, il vicepremier Cinquestelle Luigi Di Maio oggi puntualizza: "Mettiamo un attimo i puntini sulle i: io un Paese ...

Conte : partiti siano uniti nel votare norme 'Revenge porn' : Roma, 29 mar., askanews, - 'La settimana prossima il Parlamento sarà chiamato a votare le norme sul 'revenge porn', vale a dire sulla diffusione di video e immagini attinenti alla sfera di intimità ...

Revenge Porn - Conte : il Parlamento voterà su norme : Conte: La settimana prossima il Parlamento sarà chiamato a votare le norme sul "Revenge Porn", ovvero su diffusione di video e immagini sessuali

Revenge Porn - che cosa è e come si combatte nel mondo : Non esiste in Italia norma o legge specifica che combatta il Revenge Porn, la vendetta Pornografica a tradurlo letteralmente. Giovedì 28 marzo la Camera ha respinto con 232 voti contrari e 218 favorevoli un emendamento al cosiddetto disegno di legge Codice rosso che voleva introdurre il reato di Revenge Porn, che è la pratica per cui vengono diffuse immagini e video privati per vendetta senza il consenso della persona interessata. Le donne di FI ...

Codice rosso - Conte : 'La maggioranza pronta a votare il Revenge porn' : "La settimana prossima il Parlamento sarà chiamato a votare le norme sul "revenge porn". Si tratta di condotte indegne che offendono la dignità della persona, il più delle volte donna, e violano le ...