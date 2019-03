Revenge Porn | Conte | il Parlamento voterà su norme

Revenge Porn - che cosa è e come si combatte nel mondo : Non esiste in Italia norma o legge specifica che combatta il Revenge Porn, la vendetta Pornografica a tradurlo letteralmente. Giovedì 28 marzo la Camera ha respinto con 232 voti contrari e 218 favorevoli un emendamento al cosiddetto disegno di legge Codice rosso che voleva introdurre il reato di Revenge Porn, che è la pratica per cui vengono diffuse immagini e video privati per vendetta senza il consenso della persona interessata. Le donne di FI ...

Conte : maggioranza voti 'Revenge porn' : 11.18 "La settimana prossima il Parlamento sarà chiamato a votare le norme sul 'revenge porn'. Si tratta di condotte indegne che offendono la dignità della persona,il più delle volte donna,e violano le più elementari regole di convivenza civile". Lo scrive sui social il presidente del Consiglio Conte. "Sarebbe importante che queste norme fossero votate subito, da tutti i parlamentari di maggioranza e opposizioneUna battaglia di civiltà deve ...

Cosa è successo alla proposta di legge sul Revenge Porn in parlamento : La prima firmataria del Ddl sul revenge porn Elvira Evangelista (con la giacca rossa) presenta la proposta al Senato. Insieme a lei, da sinistra, Selvaggia Lucarelli, Stefano Patuanelli, Federica Sciarelli, Maria Rosaria Giglio (madre di Tiziana Cantone) e Salvatore Giuliano (foto: Fabio Cimaglia / LaPresse) Governo e opposizione si dividono anche sulla violenza sulle donne. Giovedì 28 marzo la Camera dei deputati ha respinto con 232 no e 218 sì ...

Stasera Italia - Giorgio Mulé attacca duramente Nicola Porro dopo la bocciatura del Revenge porn : dopo il caos scoppiato alla Camera dei deputati, anche durante la puntata di Stasera Italia di ieri 28 marzo il clima non è stato dei migliori. Giorgio Mulé e Nicola Porro hanno discusso animatamente in seguito alla bocciatura dell'emendamento sul revenge porn, presentato dall'ex presidente della Ca

Cos’è successo con il “Revenge porn” : Lega e Movimento 5 Stelle hanno bocciato alla Camera un emendamento di PD, Forza Italia e Leu che introduceva un reato apposito, e ne è nata una protesta

[Il caso] Famiglia - castrazione chimica - Revenge Porn - genitore 1 e genitore 2 : le armi di distrazione di massa di Salvini e Di Maio per non ... : Oltre 70 nomi, molti big della politica nazionale e internazionale: oltre Salvini, che pochi giorni fa ha ripetuto di essere "contrario all'utero in affitto e ai bambini in vendita", c'è il ...

Caos Camera su Revenge Porn - castrazione chimica divide M5s-Lega : E' Caos alla Camera sul reato di revenge porn, che tutte le opposizioni vorrebbero inserire nel ddl 'codice rosso' scontrandosi con il muro innalzato dai 5 stelle, appoggiati dalla Lega. E scoppia la protesta in Aula, con le deputate di Forza Italia che si schierano nell'emiciclo di fronte ai banchi del governo, proprio sotto lo scranno piu' alto della presidenza, 'occupando' di fatto i posti riservati all'esecutivo. Protesta a cui si aggiungono ...

Revenge Porn - bocciato l'emendamento : insorge l'opposizione | : Le deputate di Pd e Fi hanno protestato in Aula dopo la bocciatura della modifica che avrebbe introdotto il nuovo reato. L'esame del ddl "Codice Rosso" è stato rinviato a martedì. Il M5S assicura: "...

Reagire al no al Revenge Porn è la vera legittima difesa : Chissà se Reagire al revenge porn può essere considerata legittima difesa. Certamente è legittima difesa occupare i banchi del governo, dopo la bocciatura – per soli 14 voti – dell'emendamento Boldrini al decreto "Codice rosso" sulla violenza domestica e di genere. Certamente è legittima difesa resistere in ogni modo alla piega che stanno prendendo, oggi e qui, tutte le questioni che riguardano i diritti e ...