Revenge Porn | che cosa è e come si combatte nel mondo

vanityfair

(Di venerdì 29 marzo 2019) Non esiste in Italia norma o legge specifica che combatta il, la vendettaografica a tradurlo letteralmente. Giovedì 28 marzo la Camera ha respinto con 232 voti contrari e 218 favorevoli un emendamento al cosiddetto disegno di legge Codice rosso che voleva introdurre il reato di, che è la pratica per cui vengono diffuse immagini e video privati per vendetta senza il consenso della persona interessata.Le donne di FI e PD hanno protestato dopo la bocciatura dell’emendamento proposto dalle opposizioni e bocciato da Lega e Movimento 5 Stelle, che, per voce di Di Maio dagli Usa, si dice poi pronto a votare l’emendamentoprimo passo, poi la propria legge sul tema (pene dai sei mesi a 3 anni per chi pubblica foto private senza il consenso dell’interessato, fino a 4 anni se è un ex partner, fino a 10 anni in caso di morte della vittima) e non solo un ...

DanieleLanati : RT @meb: Ma adesso che Conte, Di Maio, Spadafora hanno annunciato che voteranno con noi le norme sul revenge porn chi glielo spiega alle de… - arci68 : RT @meb: Ma adesso che Conte, Di Maio, Spadafora hanno annunciato che voteranno con noi le norme sul revenge porn chi glielo spiega alle de… - ANGELASIMULA : @Mov5Stelle Ci spiegate perché ieri avete votato contro il revenge porn? #cazzarialgoverno -