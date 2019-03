Reggio Emilia | alla Ex Reggiane inaugurato il capannone 18 FOTO

Reggio Emilia - neonato muore dopo la circoncisione. Spunta un altro caso : Reggio Emilia, 25 marzo 2019 - dopo il neonato di quattro mesi deceduto sabato scorso é emerso un altro caso di un bimbo morto per dissanguamento a causa di una circoncisione in casa avvenuta sempre ...

Reggio Emilia - circoncisione in casa fatta dai genitori : muore bimbo di 5 mesi. I genitori indagati per omicidio colposo : Un bambino di 5 mesi è morto dopo esser stato sottoposto ad un intervento di circoncisione fatto in casa dai genitori. È successo a Scandiano, in provincia di Reggio Emilia. Le sue condizioni sono apparse fin da subito molto gravi: il piccolo, di origine ghanese, è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale Sant’Orsola di Bologna ed è morto nella notte tra venerdì e sabato 23 marzo. La Procura di Reggio Emilia ha aperto un ...

Reggio Emilia - circoncisione in casa : morto un bimbo di 5 mesi : È morto un bambino di cinque mesi tra venerdì 22 e sabato 23 marzo all’ospedale Sant’Orsola di Bologna dove è arrivato venerdì pomeriggio da Scandiano (Reggio Emilia) in condizioni disperate a causa di un intervento di circoncisione fatto in casa dai genitori, di origine ghanese. Il bimbo è stato portato venerdì pomeriggio all’ospedale di Scandiano in arresto cardiaco. Sul caso la Procura di Reggio Emilia ha aperto un fascicolo per omicidio ...

