Reggio Calabria Filmfest | sul red carpet Brignano e Francini | ' Troppa spazzatura in città'

Claudio Baglioni sta male : concerti annullati/ Nuove date - ma non per Reggio Calabria : Claudio Baglioni costretto ad annullare i suoi concerti per problemi di salute: slittano a nuova data gli appuntamenti di Roma e Trieste.

Reggio Calabria FilmFest : Presentato 'Il cielo guarda sotto' di Roberto Gasparro : Nell'ambito del Reggio Calabria FilmFest, festival del cinema giunto alla tredicesima edizione che si sta svolgendo a Reggio Calabria e si protrarrà fino al 30 marzo, nella giornata di ieri è stato trasmesso sul maxischermo del Cine Teatro Odeon il film scritto e diretto dal regista Roberto Gasparro, intitolato Il cielo guarda sotto. L’opera cinematografica, che ha riscontrato un enorme successo ed è stata seguita e applaudita da centinaia di ...

A Reggio Calabria la presentazione del Festival della Scienza : ... presso la Residenza universitaria di Via Roma " Università Mediterranea di Reggio Calabria, è convocata la conferenza stampa di presentazione del Festival della Scienza " Vibo Valentia 4-6 aprile. ...

Autocarro rompe serbatoio e perde benzina in autostrada a Reggio Calabria : decine di incidenti a catena sotto la pioggia - coda chilometrica [FOTO] : Un terribile incidente stradale sta paralizzando Reggio Calabria: stamattina un Autocarro che percorreva in direzione Nord l’A2 Salerno-Reggio Calabria proprio nel suo tratto iniziale lato Sud, a Reggio, ha rotto il serbatoio e ha perso benzina in un lungo tratto tra gli svincoli di Reggio Porto e Villa San Giovanni. Solo dopo molti chilometri l’autista si è reso conto dell’accaduto ed ha parcheggiato l’automezzo presso la prima area di ...

Annullato il concerto di Claudio Baglioni a Reggio Calabria il 27 marzo : info e rimborso biglietti : Il concerto di Claudio Baglioni a Reggio Calabria del 27 marzo è Annullato. Dopo il live che ha tenuto nella serata del 26 e con il quale ha fatto registrare il tutto esaurito, l'artista ha fatto reso noto di essere impossibilitato a ripetere lo show a causa di una laringo-faringite che lo avrebbe colpito in queste ultime ore. Stando al calendario già annunciato per il concerti dedicati ad Al Centro, non sarà possibile recuperare la data di ...

Autocarro rompe serbatoio e perde benzina in autostrada a Reggio Calabria : decine di incidenti a catena sotto la pioggia - coda chilometrica [FOTO] : Un terribile incidente stradale sta paralizzando Reggio Calabria: stamattina un Autocarro che percorreva in direzione Nord l’A2 Salerno-Reggio Calabria proprio nel suo tratto iniziale lato Sud, a Reggio, ha rotto il serbatoio e ha perso benzina in un lungo tratto tra gli svincoli di Reggio Porto e Villa San Giovanni. Solo dopo molti chilometri l’autista si è reso conto dell’accaduto ed ha parcheggiato l’automezzo presso la prima area di ...

Morte cerebrale e donazione d’organi e tessuti ai fini del trapianto : il 27 marzo a Reggio Calabria il congresso-corso ECM sul tema : La Morte cerebrale e la donazione di organi e tessuti ai fini del trapianto è il tema del congresso-corso ECM promosso dal Coordinamento aziendale Trapianti del Grande ospedale metropolitano e l’Ordine delle professioni infermieristiche di Reggio Calabria per le 9 del 27 marzo nell’aula “Spinelli” dello stesso Grande ospedale metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli”. Dalla Morte encefalica al mantenimento del potenziale donatore fino al ...

Reggio Calabria : il Liceo Volta portavoce della divulgazione scientifica di eccellenza : ... infatti scienziati e ricercatori di fama internazionale terranno seminari divulgativi rivolti agli studenti delle scuole superiori, ai docenti e a tutti gli appassionati di scienza. I temi trattati ...

Reggio Calabria : il Liceo “A. Volta” testimone e portavoce della divulgazione scientifica di eccellenza : Il 26 Marzo alle ore 18.00 al Liceo Alessandro Volta si inaugura la prima edizione della rassegna “Contaminazioni culturali tra fisica e storia: l’eleganza della conoscenza” : un ciclo di seminari pubblici fortemente voluto dal Dirigente Scolastico Professoressa Angela Maria Palazzolo e ideato in collaborazione con l’associazione culturale Scholè. Il ciclo proporrà tre incontri di altissimo spessore scientifico, infatti scienziati e ricercatori ...

Reggio Calabria : 28enne uccide il padre con 40 coltellate al culmine di una lite : Tragedia familiare a Reggio Calabria, dove il 28enne Simone Bova ha ucciso con decine di coltellate il padre Domenico, di 59 anni. E' successo nell'abitazione di famiglia, al culmine di una lite. Il ragazzo, che risulta avere lievi precedenti penali, è stato arrestato. padre e figlio, al momento dell'omicidio, erano soli in casa. Erano fuori, infatti, sia la moglie della vittima, che lavora come impiegata in tribunale, sia gli altri ...

Reggio Calabria - domenica di sangue : giovane accoltella e uccide il padre : Oggi pomeriggio a Reggio Calabria, in una nota zona del centro della città, un terribile omicidio si è consumato all'interno di un appartamento familiare. La vittima, un uomo di 59 anni, è stato ucciso dal figlio con alcune decine di coltellate. Il giovane assassino, Simone Bova, di 28 anni è stato tratto in arresto, accusato di omicidio, dagli agenti della Polizia di stato, intervenuti tempestivamente dopo la tragedia. Inutile l’intervento del ...

Reggio Calabria - al via le selezioni per 200 posti di lavoro in vista dell'estate nella regione [INFO E DETTAGLI] : ..., capi villaggio, con almeno 5 anni di esperienza come responsabile, capacità di gestione di grossi staff, ottime capacità artistiche e di montaggio spettacoli,, responsabili diurna, coreografi, ...

Incidente nella notte a Reggio Calabria : morti a 18 anni Cristian e Michele - amici inseparabili : frontale nella notte a : morti due diciottenni. I due giovani, Cristian Galatà e Michele Varone , poco più che diciottenni, sono morti la notte scorsa in un Incidente stradale, con uno scontro ...

Reggio Calabria : al via le "Giornate dell'orgoglio sanrobertese" a Parigi : ... dove a Novara centinaia di sanrobertesi si ritrovarono da ogni parte d'Europa, e qualcuno persino dagli Stati Uniti, e dopo l'indimenticabile "Giubileo dei sanrobertesi nel mondo" che la scorsa ...