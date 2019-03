Rammstein | il trailer dei videoclip fa infuriare la Germania | “Chi utilizza l’Olocausto

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 marzo 2019) Un video dei, band metal berlinese, sta scatenando molte polemiche in, finiti nel mirino dopo la diffusione di un, visto già da più di un milione di utenti su Youtube, in cui i cantanti indossano divise simili a quelle degli ebrei deportati nei lager, con la classica tuta a righe dei detenuti con la stella di David. Nei trentacinque secondi si vede Till Lindermann e i suoi colleghi con il cappio al collo in attesa dell’impiccagione con la scritta “Deutschland” (Gemania) in caratteri gotici.La telecamera inquadra i musicisti con volti sanguinanti e rassegnati, con l’abbondare di riferimenti ai campi di concentramento nazisti e al Terzo Reich. “Chiper motivi di marketing agisce in modo spregevole e immorale. Al contrario sono molti artisti che nelle loro opere si confrontano in modo dignitoso con la Shoah. ...

