Ragazzo di 16 anni precipita nel vuoto cadendo da un tetto

Cade mentre fa parkour sul tetto di un’azienda : grave Ragazzo di 16 anni : Il ragazzo era salito con un amico sulla copertura di un’azienda in via Sant’Ambrogio. Forse per il cedimento di un pannello è precipitato nel vuoto, facendo un volo di 4-5 metri. È stato trasportato all’ospedale Sant’Anna in elicottero

Arrestata a Prato la donna che ha avuto un figlio dal Ragazzo di 15 anni a cui dava ripetizioni : Un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari è stata notificata alla donna di 31 anni accusata di «atti sessuali con minore», al centro dell’inchiesta della procura di Prato che dall’8 marzo indaga sul rapporto tra lei e un 15enne al quale dava ripetizioni private. Il ragazzino - come dimostrato dall’esame del Dna - è anche padre dell’ultimo f...

Malore sul campo da calcio nel Bolognese : morto Ragazzo di 22 anni - : Il giovane, giocatore della Polisportiva Argelatese, si è sentito male durante una partita del campionato seconda categoria dilettanti che stava giocando contro la squadra X Martiri. È stato subito ...

Malore sul campo da calcio nel Bolognese : morto Ragazzo di 22 anni : Malore sul campo da calcio nel Bolognese: morto ragazzo di 22 anni Il giovane, giocatore della Polisportiva Argelatese, si è sentito male durante una partita del campionato seconda categoria dilettanti che stava giocando contro la squadra X Martiri. È stato subito soccorso e portato in ospedale, dove è ...

Emanuela Tittocchia choc : “In un certo senso - mi sono innamorata di un Ragazzo di 11 anni. Quando vado in vacanza dormiamo insieme” : E’ da giorni al centro della scena la vicenda di Prato: la relazione tra l’insegnante di 35 anni e il suo allievo 14enne a cui dava ripetizioni. Un rapporto che ha portato a concepire un bambino che il test del dna ha confermato essere figlio del ragazzo, oggi quindicenne. A sorpresa nella puntata di oggi di Mattino 5 si è scelto di dare spazio a un racconto dell’attrice Emanuela Tittocchia che ha lasciato molti dubbi ai ...

Agrigento : ucciso un Ragazzo di 22 anni - fermato un giovane : Palermo, 13 mar. (AdnKronos) - Omicidio nella tarda serata di ieri ad Alessandria della Rocca, piccolo centro dell'agrigentino, dove un ragazzo di 22 anni, Vincenzo Busciglio, è stato ucciso a coltellate, con ogni probabilità, al culmine di una lite avvenuta nella piazza del paese. Il giovane è mort

Ragazzo di 20 anni invia video hot ad amica e lei lo ricatta : '5 mila euro o lo diffondo' : Ricatto hot su Facebook. Vittima un Ragazzo di 20 anni. Aveva diffuso ad un'amica conosciuta via Facebook un video erotico e poi si è trovato raggirato e ricattato, tanto da sborsare 5mila euro per ...

Un Ragazzo di 18 anni è in gravi condizioni dopo essere caduto dal balcone di un hotel del Trentino in cui si trovava in gita scolastica : Nella notte tra sabato e domenica un ragazzo di 18 anni che si trovava in gita scolastica a Vigo di Fassa, in provincia di Trento, è caduto da un balcone al terzo piano dell’hotel dove alloggiava: ora è in condizioni

Sanremo Young - Amanda Lear senza freni : “Laura Pausini? Stonata”. E poi fa arrabbiare Anna Tatangelo : “Come si fa a dare 1 a un Ragazzo di 17 anni?” : E’ andato in onda l’Amanda Lear show a Sanremo Young, il programma di RaiUno condotto da Antonella Clerici. La componente dell’Academy ha provato a difendere, a suo modo, la concorrente GiovAnna Camastra che si era esibita sulle note di “Io canto” di Laura Pausini con qualche stonatura di troppo: “Gli altri dicono che hai stonato? A me sei piaciuta. E poi anche Laura Pausini è Stonata”. La frecciatina alla cantante ...

Sanremo Young 2019 - Amanda Lear dà 1 a Eden - Tatangelo : "Umiliato Ragazzo di 17 anni" : UPDATE 23.18 Anna Tatangelo, via Twitter, critica il voto dato da Amanda Lear a Eden. Ecco cosa ha scritto:@RaiUno #SanremoYoung @antoclerici pic.twitter.com/hORfOoz1Po— Anna Tatangelo (@_AnnaTatangelo_) 8 marzo 2019 Sanremo Young 2019, Amanda Lear dà 1 a Eden, Noemi: "Canta sempre la lirica"prosegui la letturaSanremo Young 2019, Amanda Lear dà 1 a Eden, Tatangelo: "Umiliato ragazzo di 17 anni" pubblicato su TVBlog.it 08 marzo 2019 23:18. ...

Francesco - morto a 16 anni : “Tornava da una festa - il Ragazzo ubriaco alla guida unico maggiorenne” : Un ragazzo di 16 anni, Francesco Pio Talarico, è morto la scorsa notte in un incidente stradale a San Donato di Ninea, nel cosentino, mentre viaggiava a bordo di un'auto insieme ad altri quattro giovani. Il conducente della vettura, Francesco Fata, di 25 anni, risultato ubriaco, è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri con l'accusa di omicidio stradale.--L'incidente é avvenuto lungo la strada provinciale 132, in località ...

Tragedia a Trieste - Ragazzo di 14 anni cade da sentiero e muore : Tragedia a Trieste, ragazzo di 14 anni cade da sentiero e muore Tragico incidente per un ragazzo di 14 anni che cade da un sentiero vicino a Trieste e muore dopo un volo di 30 metri Parole chiave: Trieste ...

Tragedia a Trieste - Ragazzo di 14 anni cade da sentiero e muore - : Tragico incidente per un ragazzo di 14 anni che cade da un sentiero vicino a Trieste e muore dopo un volo di 30 metri

Reggio Emilia - incidente sulla pista di sci : grave Ragazzo di 13 anni - : incidente sulle piste di sci di Cerreto Laghi sull'Appennino reggiano. Un ragazzo di 13 anni, caduto mentre sciava, ha riportato traumi cervicali e sacrali. L'adolescente, che in un primo momento ...