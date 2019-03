Puerto Rico | la fidanzatina di 13 anni lo lascia | 19enne le dà fuoco | è gravissima

Blastingnews

(Di venerdì 29 marzo 2019) È una storia agghiacciante quella che arriva dall'isola caraibica di. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, un ragazzo di 19, Wilson Javier Meléndez Bonilla, ha datoalla sua exche aveva solo 13. Una differenza di età notevole tra i due, una storia che è però sfociata in tragedia, e su cui gli inquirenti portoricani stanno indagando a fondo. Il giovane è stato arrestato, e alla Polizia ha confermato il suo gesto, dicendo di aver cosparso il corpo della ragazzina di benzina, e di avere dato quindi. La vicenda ha sconvolto tutta l'isola e non solo, e ha fatto in breve tempo il giro del mondo. La 13enne èverata in ospedale in gravissime condizioni e sta lottando tra la vita e la morte, in quanto ha ustioni sul 90% del corpo.Soccorsi immediati alla bimba, mamma e fratello ustionati non gravi Secondo quanto riferisce la ...

