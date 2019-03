Pronostico Liverpool Vs Tottenham | Premier League 31-03-19 e Analisi

Pronostico Liverpool – Burnley - Premier League 10-03-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Liverpool – Burnley, Premier League 30^ Giornata, Domenica 10 Marzo 2019 ore 13.00Liverpool / Burnley / Premier League / Analisi – Dopo aver perso il primato in classifica, il Liverpool di Jurgen Klopp è pronto a ritornare all’inseguimento del Manchester City, affrontando ad Anfield nel primo dei 3 posticipi della trentesima giornata di Premier League il Burnley, pesantemente coinvolto nella lotta per ...

Pronostico Everton Vs Liverpool - Premier League 03-03-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Everton – Liverpool, Premier League 29^ Giornata, Domenica 3 Marzo 2019 ore 17.15Everton / Liverpool / Premier League / Analisi – La ventinovesima giornata di Premier League si concluderà domenica pomeriggio con una partita di straordinaria importanza per le sorti dell’intero campionato. Al Goodison Park, andrà di scena il terzo derby di giornata (dopo Fulham – Chelsea e Tottenham – Arsenal) ...

Pronostico Liverpool – Watford - Premier League 27-02-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Liverpool – Watford, Premier League 28^ Giornata, 27 Febbraio 2019 ore 21.00Liverpool / Watford / Premier League / Analisi – Torna subito la magia della Premier League nel turno infrasettimanale, dove continua con grande interesse la sfida a distanza tra il Liverpool e il Manchester City, distaccate di un solo punto. Ad Anfield, i Reds di Klopp sfideranno il Watford, una delle rivelazioni di questa stagione. ...

Pronostico Manchester United Vs Liverpool - Premier League 24-02-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Manchester United – Arsenal, Premier League 27^ Giornata, Domenica 24 Febbraio 2019 ore 15.05Manchester United / ARSENAL / Premier League / Analisi – La ventisettesima giornata di Premier League metterà in scena una sfida tanto spettacolare quanto decisiva per i destini del campionato. All’Old Trafford, Manchester United e Liverpool si giocano una fetta delle loro ambizioni; i Red Devils di Solskjaer, ...

Pronostico Liverpool vs Bayern - Champions League 19-2-2019 e formazioni : Analisi Liverpool vs Bayern Monaco, Champions League 19-2-2019Questa gara poteva tranquillamente essere una delle papabili finali, invece siamo ancora soltanto agli ottavi. E se non bastava l’incertezza della vigilia, sempre presente tra due grandi squadre, a gravare sul Pronostico c’è anche il momento di forma dissimile delle due squadre.Il Liverpool infatti, seppur con una gara in meno, ha dilapidato un bel patrimonio di punti nei confronti ...

Pronostico Liverpool – Bournemouth - Premier League 09-02-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Liverpool – Bournemouth, Premier League 26^ Giornata, Sabato 9 Febbraio 2019 ore 16.00Pronostico / Premier League – La ventiseiesima giornata di Premier League offre uno snodo importante per l’intero campionato. Ad Anfield, il Liverpool proverà a difendere il primato dall’assalto del Manchester City, ospitando il Bournemouth, ad un passo dalla salvezza con addirittura 3 mesi di anticipo. La gara di ...

Liverpool-Leicester : Pronostico - quote e probabili formazioni : Liverpool-Leicester: pronostico, quote e probabili formazioni Liverpool-Leicester sarà sicuramente uno dei match più avvincenti e seguiti della ventiquattresima giornata di Premier League. La partita si disputerà Mercoledì 30 Gennaio alle ore 21:00 locali allo stadio Anfield Road di Liverpool. Sembra essere un pronostico assai scontato quello di questa partita. La squadra di Klopp domina la classifica di questa Premier con 60 punti tondi ...