Proiezioni sondaggi europee 2019 stop da Europarlamento | “uno spreco”

(Di venerdì 29 marzo 2019)da: “uno spreco”A febbraio le autoritàavevano annunciato la pubblicazione, ogni due settimane fino ad aprile e una a settimana da maggio in avanti, di una mediaper ogni stato membro dell’Ue. L’iniziativa molto sponsorizzata chiaramente in vista del voto del 26 maggio, d’altra parte, adesso risulta bloccata.: uno stranoLa vicenda è raccontata in un editoriale firmato da Angela Mauro apparso su Huffington Post; la nota giornalista ricorda l’annuncio in “pompa magna” di qualche mese anche se, alla fin fine, non si trattava di nulla di così originale. Infatti, non dovevano essere diffusi deicommissionati dall’. Il progetto riguardava semplicemente la pubblicazione della media deigià usciti in ciascun paese ...

