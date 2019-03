Profumo di Coachella

gqitalia

(Di venerdì 29 marzo 2019) IlValley Music and Arts Festival, che si svolge a Indio, California, è l'evento musicale più ambito degli ultimi anni. Quest'anno la kermesse indie-rock è in programma nei weekend del 12-14 e del 19-21 aprile con una line-up corposa di artisti, tra cui Childish Gambino, i Tame Impala, Ariana Grande, Billie Eilish, Jaden Smith e Jon Hopkins. Il suo punto-forza è anche un altro: questo festival ha riportato in auge lo stile hippie. Mettete fiori e arcobaleni nei vostri beauty case!Patchouli Revolution di Wally 1925. Uncon note di eucalipto, pimento, patchouli, vetiver e benzoino, racchiuso in un packaging boho-hippie che riporta agli anni Settanta (100 ml, 46 euro).Patchouli Revolution di Wally 1925Rainbow Fun di Lush. Un sapone per corpo e capelli da modellare nella forma che si preferisce, giocando con i suoi sette colori dell'arcobaleno. L’olio essenziale di ...