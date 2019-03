PROF DI PRATO | IL FIGLIO MAGGIORE È DEL MARITO Un' amica ' Era serena | sorridente'

PROF fa sesso con l'alunno a Prato - il test del Dna : 'Il padre del primo figlio è il marito' : È arrivato in serata, sgombrando qualsiasi dubbio sulla paternità, il risultato del nuovo esame del disposto dalla procura di per l'inchiesta sulla coppia di coniugi che vede la donna, 31 anni, agli ...

Prato - PROF incinta dell’allievo. Test Dna sull’altro figlio : “Forse nemmeno lui è del marito” : Nuovi accertamenti della Procura. Dalle indagini sul caso infatti sarebbe emerso come la donna, operatrice sociosanitaria, che al ragazzino impartiva lezioni di inglese, potrebbe aver avuto altre relazioni in passato. La 31enne è agli arresti domiciliari perché potrebbe inquinare le prove.Continua a leggere

Prato - il cupo sospetto sul primo figlio della PROF ai domiciliari : cosa può svelare il test del Dna : Crescono i dubbi sulla prof di 31 anni di Prato che ha avuto un figlio da un suo allievo di 14 anni. La procura ha disposto un esame del Dna sull'altro figlio della donna, il primogenito che oggi ha 11 anni. Il dubbio degli inquirenti è che anche il ragazzino potrebbe non essere figlio del marito de

Prato - PROF arrestata : la Procura chiede la prova del Dna anche sul figlio 11enne : La prova del Dna anche sull'altro figlio: l'ha chiesta la Procura di Prato che sta conducendo le indagini sull'operatrice sanitaria 31enne che ha avuto un bambino, che ora ha sette mesi, nato da una relazione con un 14enne a cui dava ripetizioni private d'inglese in vista dell'esame di terza media. La donna, sposata dal 2007, è già madre di un bambino 11enne, di cui ora appare in forse la paternità. Ieri, la clamorosa svolta nell'inchiesta: la ...

Prato - lo sfogo del ragazzino andato a letto con la PROF : "Lei minacciava il suicidio" : "Sono disperato, la mia vita è rovinata". Il 14enne di Prato che ha avuto un figlio con l'insegnante che lo ha molestato è crollato in un pianto liberatorio con l'istruttrice della palestra di karate, raccontando tutto.La donna è ora agli arresti domiciliari per violenze sessuale su minori, mentre il teenager vive giorni difficili, di totale disperazione. Le testimonianze della istruttrice del ragazzo e quella del responsabile della palestra ...

Prato - figlio da 15enne : domiciliari alla PROFIl pm : "Ipotesi contatti con altri minori" | Il gip : diceva a tutti della gravidanza extraconiugale : Secondo il gip la donna non faceva mistero, neppure nella palestra frequentata dallo studente 15enne e dal suo primo figlio del fatto di aver avuto il secondo bambino "da una relazione extraconiugale".

Prato - lo sfogo del 14enne dopo le minacce della PROF : "Quella donna mi ha rovinato la vita" : Il 14enne che ha avuto un figlio con la professoressa che gli dava ripetizioni private a Prato si era sfogato con la sua istruttrice di karate solo qualche giorno fa. Era l'11 marzo quando i genitori del ragazzino avevano pregato l'insegnante di karate di parlargli, preoccupati per il suo "strano co

PROF di Prato e delitto di Marsala Come ama e uccide l'Italia di oggi : Meglio di un film scollacciato dei meravigliosi anni settanta,la cronaca ci restituisce la storia di una Professoressa di Prato che seduce lo studente liceale, simbolo di Come si ama oggi in Italia Segui su affaritaliani.it

Prato - sesso e figlio con l'allievo 15enne : la PROF arrestata - è ai domiciliari. Indagato anche il marito : Un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari è stata notificata alla donna, 31 anni, accusata di 'atti sessuali con minore', al centro dell'inchiesta della procura di...

Arrestata la PROFessoressa di Prato che ha avuto un figlio dallo studente 15enne : Un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari è stata notificata alla donna, 31 anni, accusata di 'atti sessuali con minore', al centro dell'inchiesta della procura di Prato che dall'8 marzo indaga sul rapporto tra lei e un 15enne al quale dava ripetizioni private. Il ragazzino - come dimostrato dall'esame del Dna - è anche padre dell'ultimo figlio della donna, nato la scorsa estate. Secondo quanto riferito da uno dei legali ...

Prato - sesso e figlio con l'allievo 15enne : la PROF arrestata - è ai domiciliari : Un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari è stata notificata alla donna, 31 anni, accusata di 'atti sessuali con minore', al centro dell'inchiesta della procura di...

Vittorio Feltri umilia Macron e Brigitte : "Il ragazzino di Prato ha ingravidato la PROF - e lui..." : "Il ragazzino di Prato che ha ingravidato l’insegnante di inglese ancora al centro di uno scandalo , e pensare che Macron invece è diventato presidente della Francia. Due nonne e due misure". Vittorio Feltri commenta la vicenda della 35enne di Prato con la consueta ironia. La donna è indagata per vi

Prato - PROF incinta dopo sesso con l’allievo 15enne : “Mio figlio assomiglia al ragazzino” : La 31enne di Prato, incinta dopo una relazione sessuale con un ex allievo di 15 anni, avrebbe fatto notare a chi la incontrava per strada "la somiglianza del neonato con lo studente": "Visto come somiglia al ragazzino?", avrebbe chiesto. Intanto proseguono le indagini e il marito della donna continua a rivendicare la paternità del piccolo: "Mia moglie lo ha avuto da un 14enne. Ma lo cresco da mesi. Ora è mio figlio".Continua a leggere

Sesso con la PROF a Prato - il marito : «È mio figlio - nonostante tutto». Ma non va a lavoro da giorni : Il caso dell'infermiera di Prato che ha avuto un figlio da un ragazzino di 14 anni ha fatto parlare tutta l?Italia: il bimbo ha già cinque mesi, il test del Dna ha confermato...