Probabili Formazioni Braga-FC Porto | Primeira Liga 30-03-2019 e Info

Udinese Genoa formazioni – Match di fondamentale importanza quello che l'Udinese si appresta a vivere contro il Genoa. La lotta salvezza si fa sempre più dura e i bianconeri devono provare a ottenere un successo per non cadere in piena zona retrocessione. Sono proseguiti regolarmente, come da programma, i rientri di tutti i giocatori della

Bologna Sassuolo formazioni – Il Bologna non si vuole fermare e cercherà di superare l'ostacolo Sassuolo per proseguire nel suo sogno salvezza. I rossoblu godono di un buono stato di forma e contro la formazione di De Zerbi cercheranno di ottenere altri tre punti importantissimi dopo quelli di Torino. Sinisa Mihajlovic riabbraccia tutti i nazionali:

Sampdoria Milan formazioni – Il Milan torna in campo dopo la battuta d'arresto nel derby con l'Inter. I rossoneri devono cercare di trovare i tre punti a tutti i costi per proseguire nella corsa al quarto posto. Tuttavia, dall'altra parte troveranno una Samp ancora in corsa per l'Europa e con il bomber Fabio Quagliarella sugli

Frosinone SPAL formazioni – Sfida importantissima quella che Frosinone e SPAL si preparano ad affrontare domenica 31 marzo, alle ore 15, allo stadio Benito Stirpe. Le due formazioni cercano punti salvezza, e soprattutto per i padroni di casa sarebbe fondamentale strappare i tre punti. Primo allenamento ieri per i giallo-azzurri al Mancini Park Hotel di

FIORENTINA TORINO probabili formazioni – Una bella partita quella che si giocherà all'Artemio Franchi di Firenze. Nella Fiorentina squalificato Pezzella, ritroverà posto Vitor Hugo al centro della retroguardia viola. In mezzo al campo ci sarà Veretout, scontata la squalifica. Nel tridente cerca conferma Mirallas a svantaggio di Chiesa, le cui condizioni restano da monitorare quotidianamente

ROMA NAPOLI probabili formazioni – Un big match quello che attenderà Roma e Napoli allo Stadio Olimpico di Roma. Con Zielinski squalificato e qualche altro acciaccato a centrocampo, Ancelotti deve inventarsi qualcosa. Il tecnico azzurro aveva provato Insigne come esterno sinistro ma il capitano dovrà saltare la sfida dell'Olimpico a causa di un problema all'addutore

PARMA ATALANTA probabili formazioni – Un match importantissimo quello che attende l'Atalanta sul campo del Parma. L'Atalanta deve continuare a lottare per l'Europa e, nonostante lo stop con il Chievo, deve continuare a credere in una rimonta. La battuta d'arresto della scorsa giornata contro il Chievo ha portato meno danni del previsto, considerato i risultati

CHIEVO CAGLIARI probabili formazioni – Alle 20.30 Chievo-Cagliari aprirà la 29esima giornata di campionato. Per il Chievo tornano a disposizione Bani e Rigoni, rientrati in gruppo durante la sosta; entrambi potrebbero avere spazio dall'inizio, infatti Dioussè rischia di partire dalla panchina dopo essere rientrato per ultimo dagli impegni in Nazionale. Recuperato anche Pellissier, ma mister

Roma-Napoli - le Probabili formazioni. Emergenza a centrocampo per gli azzurri : La Roma per riavvicinarsi al treno Champions , il Napoli per consolidare il secondo posto in classifica: sono questi i temi principali del Derby del Sole in programma domenica alle 15 all' Olimpico . ...

Rennes-Lione : Probabili Formazioni - quote e pronostico : Rennes-Lione: probabili formazioni, quote e pronostico Passate le nazionali, con la Francia che ha conquistato due nette vittorie contro la Moldavia (4-1) e contro l’Islanda (4-0), Venerdì 29 Marzo 2019 torna il campionato. Riprende la Ligue 1. Alle ore 20.45 è programmato il fischio d’inizio di Rennes–Lione in scena allo stadio Roazhon Park di Rennes. Giunti alla 30a giornata, il campionato è sempre più nelle mani del ...

JUVENTUS EMPOLI probabili formazioni- Tutto pronto per la sfida di campionato tra Juventus ed Empoli valida per la 29^ giornata di campionato. Allegri dovrà dosare le forze dei suoi uomini in vista del tour the force che terminerà con la doppia sfida di Champions League contro l'Ajax. Come trapelato negli ultimi giorni, Ronaldo salterà i