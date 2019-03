Principe Carlo e Camilla in costume alle Barbados | era dal 1983 che il figlio della

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 marzo 2019) Ilstanno facendo un viaggio reale ai Caraibi e si sono concessi anche una tappa a Bridgetown, nelle, dove sono stati paparazzati in spiaggia inda bagno. Le foto pubblicate in esclusiva dal settimanale Gente ritraggono l’erede al trono che, nonostante i suoi 70 anni, sfoggia un fisico invidiabile. Era dal lontanochenon veniva immortalato a petto nudo: all’epoca aveva 36 anni.Terminati gli impegni ufficiali,si sono concessi un tuffo in mare: boxer fiorati e per lui,intero blu cobalto per lei, asciugamano identico a righe bianche e blu, si sono concessi prima un bagno in mare poi una passeggiata sulla spiaggia accompagnati dagli inseparabili bodyguard. Entrambi si concedono un tuffo e escono insieme dall’acqua.L'articoloin: era dal ...

elisadalbosco : Barbados accoglie il Principe Carlo! Barbados - IrmaMartinezC : RT @JoseCarlosRguez: Il principe Carlo, erede della Corona britannica, vede in #LaHabana i progressi della #biotecnologia in #Cuba. Ha stat… - MediasetTgcom24 : Le immagini del principe Carlo con la moglie Camilla in costume da bagno sulla spiaggia sono imperdibili -