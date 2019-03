Previsioni Meteo | il ritorno dell'atlantico | arriva la pioggia VERA al centro-nord

Meteo - le Previsioni di sabato 30 marzo : Meteo, le previsioni di sabato 30 marzo Sole e temperature primaverili segneranno l'inizio del weekend, grazie all'alta pressione stabile su tutta Italia. Al Nord si raggiungeranno i 21 gradi. Il bel tempo prevarrà anche domenica. LE previsioni Parole chiave: ...

Meteo - la svolta fredda può attendere : Previsioni per il weekend : weekend primaverile, in tutto e per tutto, quello del 30 e 31 marzo: solo dal 2 aprile è attesa su molte regioni italiane...

Previsioni Meteo : neve in arrivo in Valle d’Aosta - anche a bassa quota : E’ previsto l’arrivo della neve la prossima settimana in Valle d’Aosta: “Un campo anticiclonico favorirà tempo soleggiato in Valle d’Aosta fino a lunedì, in seguito la discesa di una fredda area depressionaria determinerà un episodio perturbato, con possibili nevicate a quote abbastanza basse,” si legge nel bollettino dell’ufficio Meteorologico regionale. Sabato e domenica si prevede cielo soleggiato con ...

Meteo : si allontana la perturbazione - domani alta pressione Previsioni nel dettaglio : La perturbazione presente da diversi giorni sulla nostra penisola, in particolare sulle regioni del sud, sta terminando le sue ultime riserve ed è pronta ad essere totalmente spazzata via dall'alta...

Previsioni Meteo per Pisa e Provincia : Il Meteo a Pisa La Previsione per Venerdì 29 Marzo 2019 Sereno / Poco Nuvoloso A Pisa e Provincia avremo tempo stabile e soleggiato al mattino, con qualche leggero annuvolamento nelle zone interne al pomeriggio. I Venti risulteranno deboli / moderati nord orientali I Mari risulteranno poco mossi Le Temperature risulteranno in lieve aumento nei valori massimi Rischio Incendio: l’indice FWI (Fire Weather Index) risulterà ...

Meteo - le Previsioni di venerdì 29 marzo : Meteo, le previsioni di venerdì 29 marzo L'alta pressione si estende anche al Sud portando sole e bel tempo su tutta Italia per il fine settimana. Ultime piogge residue solo in mattinata tra bassa Calabria e Nord Est della Sicilia. Temperature primaverili e in aumento. LE previsioni Parole chiave: ...

Le Previsioni Meteo per domani - venerdì 29 marzo : Dove pioverà e dove no, che alla fine è quello che importa quasi a tutti (spoiler: non pioverà da nessuna parte)

Meteo Roma : Previsioni per venerdì 29 marzo 2019 : Meteo Roma: previsioni per domani venerdì 29 marzo 2019 Condizioni di tempo stabile per l’intera giornata con sole prevalente al mattino e poi anche al pomeriggio; ampie schiarite nella serata. Temperature comprese tra +6°C e +19°C. Meteo Lazio: previsioni per domani venerdì 29 marzo 2019 Tempo in prevalenza stabile nel corso della giornata con ampi spazi di sereno su tutti i settori sia nella mattinata sia nel pomeriggio; i cieli ...

F1 - GP Bahrein 2019 : le Previsioni meteo. Nessun pericolo di pioggia - per la gara in notturna si attendono 28°C : C’è grande attesa nel mondo della Formula 1 in vista del Gran Premio del Bahrein 2019, seconda tappa stagionale in programma da venerdì 29 a domenica 31 marzo sul circuito di Sakhir. Il weekend asiatico potrebbe rappresentare un momento fondamentale per il Mondiale specialmente in casa Ferrari, chiamata al riscatto dopo il disastroso esordio dal punto di vista delle prestazioni in Australia. La scuderia di Maranello, probabilmente la ...

MotoGP - GP Argentina 2019 : le Previsioni meteo. Rischio pioggia per la gara - attenzione al vento in qualifica : Secondo appuntamento stagionale alle porte per il Motomondiale che si trasferisce in Argentina dal 29 al 31 marzo per un weekend molto importante in chiave iridata. Il Gran Premio d’Argentina si disputa per il sesto anno consecutivo sulla pista di Termas de Rio Hondo, localizzata nella parte settentrionale del Paese in provincia di Santiago del Estero. Nelle ultime tre edizioni il weekend di gara è stato sempre condizionato dalla pioggia, ...

Previsioni Meteo Aprile - la Primavera adesso può cambiare marcia : inizia la stagione delle piogge? : Previsioni Meteo Aprile – La Primavera può cambiare marcia: gli ultimi aggiornamenti dei modelli a medio e lungo termine lasciano immaginare un netto cambio di tendenza dopo il colpo di coda dell’inverno che in queste ore sta interessando il Sud Italia. La prossima settimana, secondo alcune proiezioni modellistiche, potremmo avere un’altra ondata di maltempo stavolta più intensa ed estesa a tutte le Regioni italiane: ...