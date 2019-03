Premier | Salah contro Kane | clou Liverpool-Tottenham

Scricchiola il modello Premier - Salah vittima di insulti razzisti : Il modello Scricchiola Allarme Premier League. Il modello che prevede stadi moderni, grande spettacolo, campioni indiscussi e tante sterline sta cominciando a mostrare qualche crepa. Si pensava che il fenomeno degli hooligans fosse stato sconfitto. Salvo vedere che se all’interno dello stadio tutto è perfetto agli occhi del mondo, all’esterno continuano a menarsela di santa ragione, in Inghilterra e fuori. I casi L’immagine ...

Premier League - ESCLUSIVO Cartacci - Top Calcio 24 - : "Vedo il City favorito. Salah e Aguero mostruosi" : ... noto procuratore e opinionista sportivo, esperto di Calcio britannico,, che in ESCLUSIVA ci ha dato un suo personale commento su quello che per molti è il miglior campionato del mondo. In esclusiva ...