Prato - fondazione compra tutti i trofei di Chechi : annullata l'asta per salvare la palestra degli esordi : L'atleta aveva deciso di donare 200 tra medaglie, coppe e riconoscimenti per aiutare la struttura in cui si allenava agli inizi della carriera. Il ginnasta: "Un affetto commovente"

Prato : gli Sms della donna al 14enne : "Quanti figli vuoi?" : Dagli atti dell’inchiesta della Procura di Prato sulla donna di 31 anni che ha avuto una relazione (e un figlio) con un 14enne, emergono anche i messaggi che l’operatrice sanitaria inviava al minore in maniera morbosa. Si tratta di ben 175 pagine di chat, messaggi inviati a tutte le ore, quasi un bombardamento nei confronti dell’allora 13enne con il quale la donna, che gli impartiva lezioni private d’inglese, aveva instaurato una relazione ...

PROF DI Prato : IL FIGLIO MAGGIORE È DEL MARITO/ Un'amica 'Era serena - sorridente' : PROF di PRATO, il test del dna conferma che il FIGLIO MAGGIORE è del MARITO. Un'amica racconta: "L'ho vista pochi giorni fa, era serena e sorridente"

Arrestata a Prato - primogenito è figlio del marito : E' il marito della 31enne operatrice sociosanitaria di Prato accusata di violenza sessuale per induzione e atti sessuali con minore il padre del figlio primogenito della coppia. La conferma è arrivata ...

Prato - il primogenito è figlio del marito della donna accusata di violenza sessuale su un minore : È arrivato in serata, sgombrando qualsiasi dubbio sulla paternità, il risultato del nuovo esame del Dna disposto dalla procura di Prato per l'inchiesta sulla coppia di coniugi che vede la donna, 31 anni, agli arresti domiciliari per i reati di atti sessuali con un minore e violenza sessuale e l'uomo indagato per alterazione di stato civile con riferimento alla falsa dichiarazione di paternità per il bimbo, nato l'anno ...

Prato l’adolescente abusato : “Sono disperato - la mia vita è rovinata”. Lei : “Quanti figli vuoi?” : L'infermiera di 31 anni rimasta incinta dopo un rapporto sessuale con un tredicenne minacciava continuamente il suicidio: "Mi sa che stavolta prendo coraggio devo solo trovare un modo quasi indolore, la vita non ha mai fatto per me, da quando ti amo più che mai, però ecco, ci tengo a rivederti".Continua a leggere

Prof fa sesso con l'alunno a Prato - il test del Dna : 'Il padre del primo figlio è il marito' : È arrivato in serata, sgombrando qualsiasi dubbio sulla paternità, il risultato del nuovo esame del disposto dalla procura di per l'inchiesta sulla coppia di coniugi che vede la donna, 31 anni, agli ...

Prato - forse nemmeno il primo figlio dell'infermiera è del marito : disposto esame Dna : Si susseguono i colpi di scena sulla vicenda dell'insegnante di ripetizioni che, a Prato, in Toscana, ha avuto un bimbo da un suo allievo a cui dava ripetizioni di inglese. La donna, di 31 anni, che di professione fa l'infermiera, è accusata infatti di aver avuto rapporti intimi con un minore che all'epoca aveva 14 anni, e dai quali appunto sarebbe nato un figlio la scorsa estate. Secondo quanto riportato dalla stampa locale e nazionale, la ...

Prato - forse nemmeno il primo figlio dell'insegnate è del marito : disposto esame Dna : Si susseguono i colpi di scena sulla vicenda dell'insegnante di ripetizioni che, a Prato, in Toscana, ha avuto un bimbo da un suo allievo a cui dava ripetizioni di inglese. La donna, di 31 anni, che di professione fa l'infermiera, è accusata infatti di aver avuto rapporti intimi con un minore che all'epoca aveva 14 anni, e dai quali appunto sarebbe nato un figlio la scorsa estate. Secondo quanto riportato dalla stampa locale e nazionale, la ...

Prato - prof incinta dell’allievo. Test Dna sull’altro figlio : “Forse nemmeno lui è del marito” : Nuovi accertamenti della Procura. Dalle indagini sul caso infatti sarebbe emerso come la donna, operatrice sociosanitaria, che al ragazzino impartiva lezioni di inglese, potrebbe aver avuto altre relazioni in passato. La 31enne è agli arresti domiciliari perché potrebbe inquinare le prove.Continua a leggere

Prato - il cupo sospetto sul primo figlio della prof ai domiciliari : cosa può svelare il test del Dna : Crescono i dubbi sulla prof di 31 anni di Prato che ha avuto un figlio da un suo allievo di 14 anni. La procura ha disposto un esame del Dna sull'altro figlio della donna, il primogenito che oggi ha 11 anni. Il dubbio degli inquirenti è che anche il ragazzino potrebbe non essere figlio del marito de

Di Maio : 'Carcere a vita per gli stuPratori! Perché già liberi quelli della Cirumvesuviana?' : Scarcerati due dei tre presunti stupratori che violentarono una ragazza di 25 anni in un'ascensore della Cirumvesuviana a Napoli nella stazione di San Giorgio a Cremano. Il vicepremier Luigi Di Maio ...

Arrestata a Prato - test Dna anche su altro figlio : L'esame del Dna anche sul primogenito. A richiedere il test, sul figlio di 11 anni della 31enne pratese indagata per la relazione sentimentale e sessuale con un minore a cui dava ripetizioni , sono ...

Prato - prof arrestata : la Procura chiede la prova del Dna anche sul figlio 11enne : La prova del Dna anche sull'altro figlio: l'ha chiesta la Procura di Prato che sta conducendo le indagini sull'operatrice sanitaria 31enne che ha avuto un bambino, che ora ha sette mesi, nato da una relazione con un 14enne a cui dava ripetizioni private d'inglese in vista dell'esame di terza media. La donna, sposata dal 2007, è già madre di un bambino 11enne, di cui ora appare in forse la paternità. Ieri, la clamorosa svolta nell'inchiesta: la ...